В Екатеринбурге сняли фильм про сквер, на месте которого хотят построить торговый центр

Режиссер Иван Соснин снял новую короткометражку под названием «Урок экологии», в основу которой легла история битвы за сквер у Драмтеатра. По сюжету фильма учитель биологии объявляет протест стройке нового торгового центра, возводящегося на месте дендропарка. Главные роли исполнили Дмитрий Лысенков и Ирина Пегова.

Поначалу коллеги молодого педагога осуждают за его активную жизненную позицию, но в результате жители всего района начинают облагораживать парк, проводить там больше времени.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/741895" frameborder="0"></iframe> Фильм "Урок экологии".Видео: Red Pepper Film

По словам создателей фильма, основной посыл короткометражки в том, что нужно сражаться. Даже если все вокруг против тебя. Концовка фильма также схожа с событиями этой весны – жители города объединяются вокруг сквера и стройку переносят в другое место.

- Как часто мы задумываемся об экологии, об окружающей среде, о здоровье, о нашей жизни и жизни будущих поколений? «Урок экологии» призывает остановиться и задуматься о том, что касается каждого из нас. Съемки проходили в дендропарке УрФУ и школе № 7. Изначально мы планировали отснять все за три дня, но в последний момент пошел снег, и пришлось переносить последний съемочный день, - рассказал «КП» режиссер Иван Соснин.

Напомним, что другая короткометражка Соснина – «Интервью», главную роль в которой исполнил Алексей Серебряков, была в числе номинантов на премию «Кинотавра». Также этой осенью уральский режиссер снял космический клип для группы «Дельфин».