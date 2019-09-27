«Очень много поцелуев в кадре»: уральцы сняли космический клип для Дельфина

СЕГОДНЯ 07:40 2019-09-27T07:41:38+03:00

В нем даже снялся актер Александр Кузнецов

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Екатеринбургская команда Red Papper Film сняли новый клип для Дельфина на песню «J2000.0». Эти же ребята работали над клипами для екатеринбургской группы «Сансара» и грузинской «Мгзавреби».

- Это история о любви, которой так мало осталось в нашем мире. Мы совместили космические формы украшений, превратив их в инопланетные артефакты, которые способны вернуть искренность на землю, и любовь, описанную в песне Дельфина, - рассказывают создатели клипа.

Фото: скриншот с видео

Сам Иван снимается в ролике вместе со своей женой, исполнительным продюсером Яной Шмайловой. Кстати, там же можно увидеть молодого актера из фильмов «Кислота» и «Лето» Александра Кузнецова.

- Спасибо всем актерам, с которыми нам очень повезло! Мы еще никогда не сталкивались с таким количеством поцелуев в кадре, но благодаря нашим героям ощущение неловкости терялось после первого же дубля, - отметил режиссер Иван Соснин.

В фильме очень много поцелуев. Фото: скриншот с видео

История начинается с того, что люди увидели в небе странные летающие объекты, они посчитали, что это что-то вроде НЛО. Однако в новостях передали, что они не опасны и, наоборот, «вызывают непреодолимое влечение людей друг к другу». Кстати, самое милое в этом клипе – почти в каждой сцене пары целуются.

Просто посмотрите на эту красоту.

Уральские киношники сняли новый клип для Дельфина.Видео: Дельфин на Youtube

ИСТОЧНИК KP.RU