Фильм режиссера из Екатеринбурга с Алексеем Серебряковым взяли на «Кинотавр»
Короткометражный фильм екатеринбургского режиссера Ивана Соснина «Интервью», в где главную роль сыграл известный актер Алексей Серебряков, взяли в конкурную программу на летний российский кинофестиваль «Кинотавр».
- Наш первый «Кинотавр»! Фильм попал в конкурсную программу короткого метра! Очень рад, очень доволен! – отреагировал на хорошую новость автор короткометражной ленты Иван Соснин.
Картина молодого уральского режиссера стал частью киноальманаха «Иваны, помнящие родство». В нем рассказана история про девушку, которая выросла без отца. Его она смогла найти через соцсети, после чего берет у него интервью, напросившись в гости.
В этом году фестиваль «Кинотавр» пройдет в городе Сочи с 9 по 16 июня. Среди членов жюри ждут актера и режиссера Константина Хабенского.
Фото: постер фильма
ИСТОЧНИК KP.RU