Фильм режиссера из Екатеринбурга с Алексеем Серебряковым взяли на «Кинотавр»

СЕГОДНЯ 17:38 2019-04-29T17:38:38+03:00

Знаменитый актер не в первый раз снимается в картине молодого режиссера Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

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Короткометражный фильм екатеринбургского режиссера Ивана Соснина «Интервью», в где главную роль сыграл известный актер Алексей Серебряков, взяли в конкурную программу на летний российский кинофестиваль «Кинотавр».

- Наш первый «Кинотавр»! Фильм попал в конкурсную программу короткого метра! Очень рад, очень доволен! – отреагировал на хорошую новость автор короткометражной ленты Иван Соснин.

Картина молодого уральского режиссера стал частью киноальманаха «Иваны, помнящие родство». В нем рассказана история про девушку, которая выросла без отца. Его она смогла найти через соцсети, после чего берет у него интервью, напросившись в гости.

В этом году фестиваль «Кинотавр» пройдет в городе Сочи с 9 по 16 июня. Среди членов жюри ждут актера и режиссера Константина Хабенского.

Фото: постер фильма

ИСТОЧНИК KP.RU