«Урок психологии»: Уральский режиссер взял награду на «Кинотавре»

СЕГОДНЯ 09:09 2019-06-13T09:13:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Короткометражка уральского режиссера Ивана Соснина взяла награду на фестивале «Кинотавр», который сейчас проходит в Сочи. Работа агентства Red Pepper Film «Интервью» получил диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России «за урок психологии», сообщается на официальной странице фестиваля в Instagram.

Однако главную награду уральские киноделы взять не смогли. Первую номинацию получила лента «Топливо» режиссёра Михаила Архипова. Её сюжет рассказывает о трактористе, который отправляется за поиском топлива для своей заглохшей машины и впоследствии вступает в схватку с природой.

Короткометражный фильм «Интервью» увидел свет осенью 2018 года. Главную роль в картине сыграл Алексей Серебряков. По сюжету девушка находит своего отца, которого никогда не видела. Он оказывается известным писателем. Героиня, чтобы узнать поближе папу приходит к нему на интервью в качестве журналиста.

kinotavr30 Уральский режиссер взял награду на Кинотавре

ИСТОЧНИК KP.RU