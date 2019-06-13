«Урок психологии»: Уральский режиссер взял награду на «Кинотавре»
Короткометражка уральского режиссера Ивана Соснина взяла награду на фестивале «Кинотавр», который сейчас проходит в Сочи. Работа агентства Red Pepper Film «Интервью» получил диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России «за урок психологии», сообщается на официальной странице фестиваля в Instagram.
Однако главную награду уральские киноделы взять не смогли. Первую номинацию получила лента «Топливо» режиссёра Михаила Архипова. Её сюжет рассказывает о трактористе, который отправляется за поиском топлива для своей заглохшей машины и впоследствии вступает в схватку с природой.
Короткометражный фильм «Интервью» увидел свет осенью 2018 года. Главную роль в картине сыграл Алексей Серебряков. По сюжету девушка находит своего отца, которого никогда не видела. Он оказывается известным писателем. Героиня, чтобы узнать поближе папу приходит к нему на интервью в качестве журналиста.
ИСТОЧНИК KP.RU