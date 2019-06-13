2019-06-13T09:13:20+03:00
Общество

«Урок психологии»: Уральский режиссер взял награду на «Кинотавре»

В фильме «Интервью» Ивана Соснина главную роль сыграл Алексей Серебряков
Юлия СТАЛИНА
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Фото: Red Pepper FilmФото: Red Pepper Film
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Короткометражка уральского режиссера Ивана Соснина взяла награду на фестивале «Кинотавр», который сейчас проходит в Сочи. Работа агентства Red Pepper Film «Интервью» получил диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России «за урок психологии», сообщается на официальной странице фестиваля в Instagram.

Однако главную награду уральские киноделы взять не смогли. Первую номинацию получила лента «Топливо» режиссёра Михаила Архипова. Её сюжет рассказывает о трактористе, который отправляется за поиском топлива для своей заглохшей машины и впоследствии вступает в схватку с природой.

Короткометражный фильм «Интервью» увидел свет осенью 2018 года. Главную роль в картине сыграл Алексей Серебряков. По сюжету девушка находит своего отца, которого никогда не видела. Он оказывается известным писателем. Героиня, чтобы узнать поближе папу приходит к нему на интервью в качестве журналиста.

kinotavr30kinotavr30
Уральский режиссер взял награду на Кинотавре
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ИСТОЧНИК KP.RU

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