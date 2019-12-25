2019-12-25T06:24:49+03:00
Происшествия

«Мы те 53, кто выжил»: фанаты Макса Коржа из Екатеринбурга, которые перевернулись в автобусе по пути с концерта, рассказали о самочувствии

Их видеообращения попали в итоговый отчет музыканта
Мария Трапезникова
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Фанатки Макса Коржа рассказали о самочувствии. Фото: скриншот с видеоФанатки Макса Коржа рассказали о самочувствии. Фото: скриншот с видео
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Больше десяти дней назад на трассе ПермьЕкатеринбург произошло страшное ДТП: рано-рано утром на дороге перевернулся пассажирский автобус, в котором ехали 53 человека. Все эти люди, поклонники российского музыканта Макса Коржа, возвращались домой после его концерта в Перми. Водитель уснул за рулем. К счастью, все остались живы, но нескольких человек госпитализировали.

Сразу после этого сам музыкант высказался об аварии и заявил, что поддерживает связь со всеми пострадавшими. А еще через несколько дней выложил на своей странице на YouTube видеоотчет с концерта. Большая его часть посвящена ЧП на трассе Пермь – Екатеринбург.

Там же его поклонники рассказали о самочувствии и о том, как они переживают страшную аварию.

- Хочу сказать большое спасибо всем за поддержку. Меня уже выписали из больницы, - рассказывает одна из поклонниц. – Это был мой первый концерт – и не последний во всех смыслах. Всем здоровья.

Одной из пострадавших нарисовали на худи перевернувшийся автобус. Фото: скриншот с видео

Одной из пострадавших нарисовали на худи перевернувшийся автобус. Фото: скриншот с видео

Еще одна девушка записала видообращение из больницы – там она находится почти неделю. Она отметила, что чувствует себя хорошо, ее постоянно навещают и приносят всякие «вкусняшки».

- Мне пишут очень много даже незнакомых людей, они поддерживают, пишут: держись, скорее выздоравливай. А один мальчик, с которым мы ехали вместе в автобусе, позже сделал мне вот такую худи [с перевернутым автобусом – Прим.ред.], - рассказывает девушка.

- Мы с ребятами как можно быстрее стараемся идти на поправку и по-максимуму поддерживаем друг друга. Мы теперь 14 декабря будем отмечать свой второй день рождения, потому что считаем, что нам очень повезло. Мы родились в рубашках, - говорит на видео еще одна поклонница, попавшая в ДТП. – Спасибо за то, что мы живы. Потому что в день в России погибает 53 человека в аварии. А мы те 53, которые выжили.

Фанаты Макса Коржа из Екатеринбурга рассказали, как они себя чувствуют после аварии с автобусом.Видео: официальная страница Макса Коржа на YouTube

В то утро в автобусе действительно находилось 53 человека. Один из пассажиров прислал в редакцию «Комсомолки» видео, на котором запечатлены первые минуты после аварии. Сразу после несчастного случая Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Виновникам грозит до двух лет тюрьмы.

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Поездка на концерт певца Макса Коржа, который проходил накануне в Перми, закончилась неудачно для поклонников музыканта. Утром в субботу, 14 декабря, на 242 километре дороги Пермь-Екатеринбург автобус, в котором ехали 53 человека перевернулся. По предварительной информации, водитель просто уснул за рулем и вылетел на встречную полосу, после чего съехал с трассу. (Подробнее)

«Когда все встали, водитель сказал: «можете меня убить»: появилось видео из перевернувшегося автобуса, везшего фанатов Макса Коржа

В распоряжении «Комсомольской правды» оказались записи, сделанные пассажирами после аварии. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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