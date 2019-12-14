«Возвращались с концерта Макса Коржа»: на дороге Пермь-Екатеринбург перевернулся автобус 53 фанатами певца

Поездка на концерт певца Макса Коржа, который проходил накануне в Перми, закончилась неудачно для поклонников музыканта. Утром в субботу, 14 декабря, на 242 километре дороги Пермь-Екатеринбург автобус, в котором ехали 53 человека перевернулся. По предварительной информации, водитель просто уснул за рулем и вылетел на встречную полосу, после чего съехал с трассу.

- Автобус лег на свою левую сторону, - уточняет Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Его протащило по заснеженной земле больше 20 метров. Он остановился в близости от деревьев.

Благодаря тому, что в деревья автобус не врезался, удалось избежать больших жертв, отмечают в полиции. Тем не менее в больницу ближайшего поселка, Бисерти, медики на «скорой» доставили семь пассажиров. Сам водитель оказался невредим. Ему 32 года и впервые за руль он сел девять лет назад. Состояние самих пассажиров сейчас уточняется.