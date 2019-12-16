2019-12-16T06:07:24+03:00
Происшествия

«Я не верил в пятницу 13-е до этого момента»: Макс Корж переживает за уральцев, которые перевернулись в автобусе по пути с его концерта

Певец поддерживает связь с каждым из фанатов
Мария Трапезникова
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Певец поддерживает связь со всеми попавшими в ДТП фанатами. Фото: Данил Чернышов / Макс Корж в InstagramПевец поддерживает связь со всеми попавшими в ДТП фанатами. Фото: Данил Чернышов / Макс Корж в Instagram
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Российский певец Макс Корж высказался по поводу несчастного случая с его фанатами, которые ехали в Екатеринбург с его концерта в Перми. Напомним, что утром в субботу, 14 декабря, на 242-м километре трассы Пермь – Екатеринбург перевернулся автобус с 53 людьми. Водитель уснул за рулем. В итоге, семерых с различными травмами увезли на «скорой». У одной девушки – подозрение не перелом позвоночника.

Певец отмечает, что поддерживает связь со всеми фанатами, которые пострадали в аварии.

- Слава богу, все живы. Но есть травмы. Мы держим связь с ребятами. Этот случай послужит примером всем фан-бастурам быть внимательными и осторожными, перестраховываться и соблюдать все правила, - написал Макс Корж на своей странице в Instagram. – Короче, не верил я в пятницу 13-е до этого момента. Не думайте, что мне плевать на все, я также, как и вы, переживаю за каждый косяк и стараюсь делать все возможное, чтобы каждый наш человек целым и счастливым вернулся домой.

В заключение своей речи певец отдельно поблагодарил спасателей МЧС, медиков и полицейских, которые оказались «тут как тут» и вовремя подоспели к его фанатам в трудную минуту.

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В распоряжении «Комсомольской правды» оказались записи, сделанные пассажирами после аварии. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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