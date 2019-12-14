После аварии с автобусом, перевозившим фанатов Макса Коржа, Следственный комитет возбудил уголовное дело

СЕГОДНЯ 14:12 2019-12-14T14:12:12+03:00

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Следственный комитет заинтересовался ЧП с перевернувшимся автобусом, на котором утром из Перми в Екатеринбург с концерта возвращались поклонники певца Макса Коржа. По предварительной информации, водитель уснул за рулем.

- В автобусе находились 53 человека, некоторые из них пострадали, в том числе подростки, - уточняют в СУ СКР по Свердловской области. - Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства инцидента, по данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «»оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Следователи устанавливают точное количество пострадавших, а также степень тяжести вреда их здоровью. Кроме того они допрашивают свидетелей и сотрудников предприятия, перевозившего людей. Виновным грозит до двух лет лишения свободы.

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Поездка на концерт певца Макса Коржа, который проходил накануне в Перми, закончилась неудачно для поклонников музыканта. Утром в субботу, 14 декабря, на 242 километре дороги Пермь-Екатеринбург автобус, в котором ехали 53 человека перевернулся. По предварительной информации, водитель просто уснул за рулем и вылетел на встречную полосу, после чего съехал с трассу. (Подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU