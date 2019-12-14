2019-12-14T14:12:12+03:00
Происшествия

После аварии с автобусом, перевозившим фанатов Макса Коржа, Следственный комитет возбудил уголовное дело

Виновным грозит до двух лет лишения свободы
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Пассажиры выбирались из автобуса через люк на крыше. Фото: Данил ЧернышовПассажиры выбирались из автобуса через люк на крыше. Фото: Данил Чернышов
Изменить размер текста:

Следственный комитет заинтересовался ЧП с перевернувшимся автобусом, на котором утром из Перми в Екатеринбург с концерта возвращались поклонники певца Макса Коржа. По предварительной информации, водитель уснул за рулем.

- В автобусе находились 53 человека, некоторые из них пострадали, в том числе подростки, - уточняют в СУ СКР по Свердловской области. - Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства инцидента, по данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «»оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Следователи устанавливают точное количество пострадавших, а также степень тяжести вреда их здоровью. Кроме того они допрашивают свидетелей и сотрудников предприятия, перевозившего людей. Виновным грозит до двух лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Возвращались с концерта Макса Коржа»: на дороге Пермь-Екатеринбург перевернулся автобус c 53 фанатами певца

Поездка на концерт певца Макса Коржа, который проходил накануне в Перми, закончилась неудачно для поклонников музыканта. Утром в субботу, 14 декабря, на 242 километре дороги Пермь-Екатеринбург автобус, в котором ехали 53 человека перевернулся. По предварительной информации, водитель просто уснул за рулем и вылетел на встречную полосу, после чего съехал с трассу. (Подробнее)

«Когда все встали, водитель сказал: «можете меня убить»: появилось видео из перевернувшегося автобуса, везшего фанатов Макса Коржа

В распоряжении «Комсомольской правды» оказались записи, сделанные пассажирами после аварии. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
После аварии с автобусом, перевозившим фанатов Макса Коржа, Следственный комитет возбудил уголовное дело
В Нижнем Тагиле медик попыталась пронести осужденному телефон, спрятанный в тайнике дамской сумочки
«Дьявольский скрипач» Дэвид Гаррет проведет в Екатеринбурге концерт «UNLIMITED – LIVE»
В понедельник в Екатеринбурге столбики термометров опустятся до -8 градусов
«Карточка была бесконтактной, пин-код мошенникам не потребовался»: у жительницы Нижнего Тагила со счета похитили 115 тысяч
В Екатеринбурге задержали организатора похищения арбитражного управляющего
Из-за жалоб жителей Свинокомплекс в Полевском решили перенести
Уральцев просят высказать свое мнение о качестве ремонта дорог
В Нижнем Тагиле разыскивают злоумышленников, повреждающих трансформаторы
В Нижнем Тагиле продавец потратила с забытой бабушкой карты больше 100 тысяч
Стас Михайлов едет на Народный корпоратив в Екатеринбург
В Свердловской области пять дней будет стоять смог
В Екатеринбурге на замену лифтов потратят 500 миллионов
«Мой сын обязательно будет ходить»: на Урале женщина пытается спасти своего ребенка от тяжелой болезни
Загородный клуб под Екатеринбургом наказали за нелегальные развлечения для гостей
В Екатеринбурге ищут женщину в темной одежде, подозреваемую в тяжком преступлении
Счастье в кубе: в роддоме Екатеринбурга на свет появились тройняшки
«Тема дня»: превратит ли Европа Свердловскую область в свалку радиоактивных отходов
Свердловская прокуратура разбирается в гибели двух рабочих на промплощадке
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили за три года доходность 16,68% по полисам инвестиционного страхования жизни
Модный приговор: бизнесменов оштрафовали на миллион за нелегальный ввоз в Екатеринбург брендовой одежды
Общественный совет при Министерстве природных ресурсов России высоко оценил внедрение наилучших доступных технологий на ЕВРАЗ НТМК
Больше половины екатеринбуржцев поставят на Новый год искусственную ель
Пытался доказать, что случайно: уральца, убившего своего знакомого, отправили в тюрьму на 11 лет
Уральский парень из «Танцев» на ТНТ зажег на фестивале в Испании
Начальник полиции Екатеринбурга подал в отставку
«Озеру не нравится»: под Екатеринбургом в болоте затонуло два экскаватора