2020-01-02T16:02:54+03:00
Общество

Где покататься на беговых лыжах в Екатеринбурге

Цены, адреса, где можно покататься на лыжах в Екатеринбурге
Юлия СТАЛИНА
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В черте города десяток лыжных баз с отличными трассами.В черте города десяток лыжных баз с отличными трассами.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Январские каникулы самые длинные и это прекрасная возможность растрясти наеденные килограммы в новогоднюю ночь. В Екатеринбурге и в его окрестностях множество баз, где можно покататься лыжах или бубликах. Цены, расписание и адреса в подборке от «Комсомольской правды».

БЕГОВЫЕ ЛЫЖИ

ТРАССА В ЦПКИО ИМ. МАЯКОВСКОГО

Ул. Мичурина 230, Екатеринбург

Время: понедельник- вторник выходной, среда – воскресенье с 11:00 до 19:00

Прокат: 150 руб./час

В парке есть отличная трасса для новичков и профессионалов-любителей. Сама лыжня 800 метров, поэтому вы точно не устанете за один круг. Кататься здесь можно с 11 до 19:00.

ШАРТАШ, СПОРТБАЗА КИРОВСКОГО РАЙОНА

Ул. Отдыха, 111

Телефон: +7 (343) 213-89-85

Время работы: 10:00−20:00 ежедневно, прокат с 10:00−17:00

Прокат: 150 руб./час лыж, бубликов

На озере Шарташ открываются шикарные виды. Кататься тут одно удовольствие: природа, свежий воздух. Если вы устанете, на территории работают кафе, где можно перекусить после физической нагрузки. В залог за лыжи принимается любой документ — паспорт, водительское удостоверение, военный билет или деньги.

ЛЫЖНАЯ БАЗА «КАЛИНИНЕЦ» НА ЭЛЬМАШЕ

Адрес: ул. Краснофлотцев, 48 Телефон: +7 (343) 331-37-81 Время работы: с 9:00 до 18:00.

Прокат: от 150 руб./в час

Три трассы по 2, 3 или 5 километров. Самая длинная лыжня сопровождается крутыми горками, где можно точно словить адреналин. Также работает прокат лыж на любой вкус: как деревянные, так и пластиковые.

На выбор пластиковые и деревянные лыжи. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

На выбор пластиковые и деревянные лыжи.Фото: Александр ЧЕРНЫХ

ЛЫЖНАЯ БАЗА «СЕМЬ КЛЮЧЕЙ», БЫВШИЙ «ЛОКОМОТИВ»

Ул. Решетская, 63

Телефон: 8 (908) 927-92-73, 8 (343) 323-05-67

Время работы: 10:00 — 22:00, без выходных

Прокат: лыжи от 150 руб./ в час, бублики: маленький 150 руб/ час, большой 200 руб./ час

На этой базе не большой выбор лыж, но зато тут меньше народа, чем во всех остальных в черте города. Тут вы сможете спокойно насладиться, выбрав любую трассу по душе: 1,3,5 и 5,5 километра. Общая протяженность лыжни – 11 километров. Кстати, везде установлено освещение, поэтому заниматься спортом здесь можно допоздна. Не любите лыжи, возьмите бублик и проведите весело время в компании с ребятишками.

Со своими лыжами бесплатно. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Со своими лыжами бесплатно.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

ГДЕ ТРЕНЕРУЮТСЯ СПОРТСМЕНЫ/ БИАТЛОННОЕ СТРЕЛЬБИЩЕ «ДИНАМО»

Московский тракт, 12 км.

Телефон: +79221592332

Время работы: суббота, воскресенье и праздничные дни с 10:00 до 18:00

Прокат: лыжи —250 руб./час, снегокаты — 200 руб./час, бублики — 100 руб./час

Главная тренировочная трасса для биатлонистов, поэтому лыжня всегда идеально почищена. Сама база находится на 12-м километре старого Московского тракта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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