Екатеринбургу сделали необычный рождественский подарок

Тысячи огней, большие рождественские шары со световыми инсталляциями и фигуры ангелов появились 20 декабря на площадках перед храмами в центре Екатеринбурга.

Проект реализуется Фондом святой Екатерины, среди учредителей которого крупнейшие компании региона УГМК, Русская медная компания, «Сималенд», Уральский банк реконструкции и развития и другие.

Таким образом Фонд святой Екатерины решил поздравить горожан и гостей города с приближающимся Новым годом и Рождеством.

Елочные шары могут украсить не только новогоднюю красавицу. Фото: Фонд святой Екатерины

У Храма-на-Крови расположились две горки, которые наверняка придутся по вкусу детям разных возрастов. Здесь же установлен большой трехметровый шар со световыми инсталляциями и 10 маленьких шаров и подарочных коробок.

На площадке у Свято-Троицкого собора установлена экспозиция из восьми ангелов. Экспозиция подчеркивает структуру собора. Между двумя рядами ангелов расположился трехметровый шар, украшенный разноцветными гирляндами, неоном, снежинками.

Ледовые городки возле храмов ­ это чудесное место для прогулок с детьми. Фото: Фонд святой Екатерины

В самом центре города у фонтана «Каменный цветок», что возле часовни Святой Екатерины, появились большие пятиметровые ангелы, украшенные по контуру гирляндами. Внутри композиции расположены прожектора, которые меняют свой цвет.

У храма Большой Златоуст установлен пятиметровый шар, внутри которого расположился рождественский вертеп.

Проект будет работать до 20 февраля.