2019-12-24T11:23:10+03:00
Общество

Екатеринбургу сделали необычный рождественский подарок

Город украсили тысячи ярких огней, большие праздничные шары со световыми инсталляциями и красивые фигуры ангелов
Илья МОХОВ
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Ангелочки подарят хорошее настроение и принесут горожанам удачу. Фото: Фонд святой ЕкатериныАнгелочки подарят хорошее настроение и принесут горожанам удачу. Фото: Фонд святой Екатерины
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Тысячи огней, большие рождественские шары со световыми инсталляциями и фигуры ангелов появились 20 декабря на площадках перед храмами в центре Екатеринбурга.

Проект реализуется Фондом святой Екатерины, среди учредителей которого крупнейшие компании региона УГМК, Русская медная компания, «Сималенд», Уральский банк реконструкции и развития и другие.

Таким образом Фонд святой Екатерины решил поздравить горожан и гостей города с приближающимся Новым годом и Рождеством.

Елочные шары могут украсить не только новогоднюю красавицу. Фото: Фонд святой Екатерины

Елочные шары могут украсить не только новогоднюю красавицу. Фото: Фонд святой Екатерины

У Храма-на-Крови расположились две горки, которые наверняка придутся по вкусу детям разных возрастов. Здесь же установлен большой трехметровый шар со световыми инсталляциями и 10 маленьких шаров и подарочных коробок.

На площадке у Свято-Троицкого собора установлена экспозиция из восьми ангелов. Экспозиция подчеркивает структуру собора. Между двумя рядами ангелов расположился трехметровый шар, украшенный разноцветными гирляндами, неоном, снежинками.

Ледовые городки возле храмов ­ это чудесное место для прогулок с детьми. Фото: Фонд святой Екатерины

Ледовые городки возле храмов ­ это чудесное место для прогулок с детьми. Фото: Фонд святой Екатерины

В самом центре города у фонтана «Каменный цветок», что возле часовни Святой Екатерины, появились большие пятиметровые ангелы, украшенные по контуру гирляндами. Внутри композиции расположены прожектора, которые меняют свой цвет.

У храма Большой Златоуст установлен пятиметровый шар, внутри которого расположился рождественский вертеп.

Проект будет работать до 20 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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