Екатеринбургу сделали необычный рождественский подарок
Тысячи огней, большие рождественские шары со световыми инсталляциями и фигуры ангелов появились 20 декабря на площадках перед храмами в центре Екатеринбурга.
Проект реализуется Фондом святой Екатерины, среди учредителей которого крупнейшие компании региона УГМК, Русская медная компания, «Сималенд», Уральский банк реконструкции и развития и другие.
Таким образом Фонд святой Екатерины решил поздравить горожан и гостей города с приближающимся Новым годом и Рождеством.
Елочные шары могут украсить не только новогоднюю красавицу. Фото: Фонд святой Екатерины
У Храма-на-Крови расположились две горки, которые наверняка придутся по вкусу детям разных возрастов. Здесь же установлен большой трехметровый шар со световыми инсталляциями и 10 маленьких шаров и подарочных коробок.
На площадке у Свято-Троицкого собора установлена экспозиция из восьми ангелов. Экспозиция подчеркивает структуру собора. Между двумя рядами ангелов расположился трехметровый шар, украшенный разноцветными гирляндами, неоном, снежинками.
Ледовые городки возле храмов это чудесное место для прогулок с детьми. Фото: Фонд святой Екатерины
В самом центре города у фонтана «Каменный цветок», что возле часовни Святой Екатерины, появились большие пятиметровые ангелы, украшенные по контуру гирляндами. Внутри композиции расположены прожектора, которые меняют свой цвет.
У храма Большой Златоуст установлен пятиметровый шар, внутри которого расположился рождественский вертеп.
Проект будет работать до 20 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU