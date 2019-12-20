Виктор Кокшаров, ректор УрФУ: В России мы уж точно один из главных университетов

В гостях радио «Комсомольская правда» Екатеринбург» (92,3 FM) побывал Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального университета. Вместе с ним мы подвели итоги уходящего года с точки зрения вуза и заглянули за ширму узнали, что абитуриентам и студентам готовит год грядущий.

«УСТУПАЕМ ТОЛЬКО МГУ»

- Виктор Анатольевич, Уральский федеральный университет в последние несколько лет имеет статус лидера среди российских вузов по количеству первокурсников на бюджетных местах. Как вы оцениваете приемную кампанию 2019 года?

- Приемная кампания была успешной. Cредний балл по ЕГЭ у поступающих вырос более чем на 2 балла и составил 77,4. По количеству бюджетных мест мы действительно уступаем только Московскому государственному университету. И надо также отметить, что мы многопрофильный университет, ведем прием на 42 направления подготовки. Это значит, что нас выбирают и будущие инженеры, и будущие гуманитарии, и будущие экономисты, естественники они с удовольствием идут к нам в университет.

- Сколько студентов набрали в этом году?

- 6200 человек на бюджетные места и почти 5000 на контрактное обучение. География приема очень широкая. Это абитуриенты из всех регионов Российской Федерации. Две трети свердловчане. Также к нам в этом году поступило почти полторы тысячи студентов из стран Латинской Америки, Африки, Центральной и Юго-Восточной Азии, а также Европы и даже США. Что еще важно? К нам поступает много высокобалльников и победителей школьных олимпиад. При этом у нас есть и собственная олимпиада «Изумруд», которая проводится по шести направлениям. И я призываю всех будущих абитуриентов воспользоваться этой возможностью, чтобы практически без вступительных испытаний поступать к нам в университет.

- Какие позиции Уральский федеральный университет занимает в российских и международных рейтингах сегодня?

- Есть основные рейтинги, такие как рейтинг QS, рейтинг Times Higher Education и Шанхайский рейтинг, и во всех наш университет занимает достойное место. В рейтинге QS только за последние три года мы продвинулись на 286 позиций, и сегодня занимаем 364е место в мире. Уже в ближайшее время мы войдем в число 350 лучших вузов мира, а дальше у нас планы более грандиозные войти в 300, а потом и в 200 лучших. В рейтинге Times Higher Education второй рейтинг по значимости мы только за последний год вошли в 500 лучших вузов мира по экономике менеджменту, и в 400 лучших вузов мира по гуманитарным наукам и искусствам. В Шанхайском рейтинге мы занимаем 5-6 место среди российских вузов.

Ректор Уральского федерального университета В.А. Кокшаров

«ГОТОВИМ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОД ПОТРЕБНОСТИ ЭКОНОМИКИ»

- В июле было подписано соглашение о создании Уральского межрегионального научнообразовательного центра на базе Уральского федерального университета. Расскажите подробнее об этом.

- Именно Уральский федеральный университет выступил инициатором создания подобного научнообразовательного центра мирового уровня, и здесь нам очень большую поддержку оказал полпред в Уральском федеральном округе. Под кураторством Николая Николаевича Цуканова объединились три субъекта Российской Федерации Свердловская, Челябинская и Курганская области. Они подписали соответствующее соглашение в лице губернаторов на «Иннопроме». Сейчас уже создан наблюдательный совет НОЦ во главе с полпредом, создается управляющий совет. Самая главная задача этого центра организовать научнопроизводственную кооперацию таким образом, чтобы предприятия могли заказывать прикладные исследования и разработки у университетов либо у академических институтов, и государство со своей стороны могло осуществить все необходимые меры поддержки.

- Как это затронет образовательный процесс в университете?

- Научно-образовательный центр предполагает и формирование пула современных образовательных программ, которые нужны нашим предприятиям. Поэтому мы сейчас активно с ними взаимодействуем и работаем, создаем новые программы, особенно инженерные, и программы в области информационных технологий. Есть программы, которые заказываются конкретными предприятиями, создаются вместе с ними. Например, программа по фундаментальной информатике, которую мы создали вместе с СКБ «Контур» виднейшим разработчиком программного обеспечения в Российской Федерации. Такие же программы реализуются с ТМК «Синара» и с целым рядом других крупных промышленных холдингов и предприятий. Вместе с членами наблюдательного совета вуза мы делаем все для того, чтобы приблизить процесс подготовки, образовательный процесс к потребностям реального сектора экономики. Наблюдательный совет УрФУ полностью поддерживает нашу работу в этом направлении.

- Как в университете меняются технологии обучения?

- Сегодня мы должны дать нашим студентам возможность сформировать собственный набор образовательных программ. Да, есть обязательное базовое ядро, которое им всем дается, но также у них есть возможность выбрать различные модули, дополнительные курсы, факультативы. В области дополнительного профессионального образования очень активно пользуемся электронными форматами и предлагаем их предприятиям. Уже более 200 тысяч людей по всему миру используют наши электронные ресурсы. В том числе англоязычные курсы, которые выложены на программе EdX.

В целом же цифровизация c каждым годом все больше проникает в жизнь университета - в науку, образование, в вопросы управления университетом. Здесь мы уверенно входим в число ведущих вузов страны. Более того, нашу цифровую платформу в перспективе будут использовать вузы из других регионов страны - в конце ноября мы выиграли соответствующий федеральный конкурс.

Дни открытых дверей в УРФУ пройдут 11 и 12 января 2020 года

«100 ЛЕТ СЕРЬЕЗНЫЙ СРОК ДЛЯ ВУЗА»

- Кстати, а как выпускники Уральского федерального университета сегодня могут найти работу после получения диплома?

- Мы должны буквально с первых курсов связывать наших студентов с будущими работодателями. Я уже начал говорить о том, что проектное обучение, собственно, на это и направлено предприятия присматриваются к будущим работникам и дают проектные задания. Второе мы организуем и проводим большое количество карьерных мероприятий. Недавно в «Ельцинцентре» прошла «Ночь карьеры», в которой приняли участие 10 тысяч человек со всего Екатеринбурга. Туда приехали работодатели, разместили свои стенды. Там проходили мастерклассы, собеседования. Сегодня, кстати, это движение получает всероссийский размах, оно одобрено президентом Российской Федерации, который 9 июля встречался с нашими студентами, и они как раз такую инициативу выдвинули.

- Как планируете провести приемную кампанию 2020 года?

- В будущем году у нас 6 380 бюджетных мест. Дни открытых дверей проходят регулярно. Обычно мы организуем их в дни школьных каникул. Ближайшие пройдут 11 и 12 января. Приглашаем всех потенциальных абитуриентов к нам встретиться с преподавателями, походить по лабораториям, задать необходимые вопросы и получить ответы, ну и просто посмотреть, что собой представляет университет. Зарегистрироваться можно на сайте urfu.ru.

- В следующем году будет 10 лет, как вы работаете в Уральском федеральном университете, а сам университет будет отмечать вековой юбилей. Как будете праздновать?

- Ну, 10 лет мы не собираемся отмечать, а вот юбилей вуза безусловно. 100 лет это очень серьезный срок, и у нас сейчас подготовлена серьезная программа из мероприятий самой разной направленности. Это и различные конференции, и образовательные, и молодежные мероприятия, и выпуск изданий об истории университета, и проведение выставок, выпуск памятных медалей и монет. Конечно же, 19 октября мы будем приглашать к себе всех гостей, наших выпускников и не только представителей органов власти, бизнесменов ля того, чтобы вместе достойно встретить и отметить эту важнейшую дату. Мы выпустили более 370 тысяч специалистов, которые работают по всему миру! В Российской Федерации мы уж точно один из самых главных и самых важных университетов, на котором строится вся современная промышленность и социальный сектор экономики.