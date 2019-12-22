«Я хочу есть - хотя бы раз в полгода»: юмористы из «Уральских пельменей» высмеяли увольнение врачей в Нижнем Тагиле

Накануне на телеканале СТС вышел новый выпуск шоу «Уральские пельмени» - «Чем торт не шутит». И вот, в одной из мини-сценок юмористы Андрей Рожков и Вячеслав Мясников обыграли ситуацию с увольнением всех хирургов в Нижнем Тагиле [сценку можно смотреть с 54 минуты - прим.ред.].

Согласно сценарию, Рожков играл роль врача, который пришел к руководителю регионального минздрава Вячеславу Мясникову. И принес заявление не увольнение. После чего между ними происходит вот такой диалог:

- Вы не можете уволиться. Вы единственный оставшийся врач в нашей больнице в Нижнем Тагиле. Остальные все уволились.

- Я тоже хочу уйти.

- Интересно, почему вы хотите уйти?

- Я устал.

- От чего вы устали? Вы обычный терапевт. Лор, хирург, эндокринолог, проктолог, невролог. От чего вы могли устать?

- От нагрузки.

Врач объясняет, что больше всего он устает от того, что ему, помимо всех прочих специализаций, приходится работать в скорой помощи. Но, так как в больнице ее уже расформировали, на вызовы ему приходится хоть пешком. И нести людей в больницу на руках. На что начальство ему заявляет: мол, сам виноват, не следовало вообще брать трубку - как это делают другие.

«Уральские пельмени» высмеяли увольнение врачей в Нижнем Тагиле.Видео: телеканал СТС на Youtube

И для того, чтобы остаться работать, у медика есть все условия: зарплата в 12 тысяч рублей, которой нет ни у кого в больнице, а также новые аппараты. И то, что они просто на красивых фотографиях, не имеет значения. А еще высокий карьерный рост, который позволил «за неделю из фельдшера стать ведущим хирургом». От безвыходной ситуации медик хочет уйти работать в такси.

- Мне не хватает денег на еду. Я хочу хотя бы раз в полгода есть. Мясо, - отчаянно заявляет врач.

- Мясо? Вы хирург! Вы должны знать, что мясо вредно. Ешьте траву возле больницы.

- Я ем.

После этого врач жалуется, что ему не хватает денег не только на еду, но и на одежду и обувь. На что ему заявляют: государство выдало ему прекрасную одежду - белую шапку, халат и бахилы. А если зимой будет холодно, то можно надеть сверху вторую пару.

В итоге, после недолгих споров, герою Мясникова удается уговорить медика остаться:

- Голубчик, нужно немножечко подождать. Смотрите, курение на балконах уже запретили. Скоро будет четырехнедельная рабочая неделя. Скоро все будут некурящие, отдохнувшие и здоровые. И вот тогда мы с вами вместе уйдем: я - в Лондон, вы - в такси.

Напомним, что тема увольнения врачей в Нижнем Тагиле (да и, в целом, по всей области) стоит в этом году наиболее остро. Сразу несколько врачей Демидовской горбольницы №1 и Горбольницы №4 написали заявление на увольнение - их не устраивали большие объемы работ и слишком низкие зарплаты. Все это спровоцировало масштабные проверки регионального Минздрава. В итоге, в Демидовскую больницу на работу приняли новых врачей, а вот в Горбольнице №4 всех медиков уговорили остаться. Кстати, не так давно Президент РФ Владимир Путин во время большой итоговой пресс-конференции с журналистами со всей страны предложил несколько вариантов, как исправить эту плачевную ситуацию.

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