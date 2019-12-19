Путин рассказал, как исправить ситуацию с увольнением врачей на Урале

19 декабря в Москве проходит пресс-конференция президента России Владимира Путина, который отвечает на вопросы журналистов со всей страны и из-за рубежа. В зале собрались почти 2 тысячи представителей СМИ.

Глава государства в ходе общения затронул одну из самых громких проблем этого года – ситуацию с увольнением врачей, которая началась с города Нижний Тагил Свердловской области.

Владимир Путин прокомментировал ситуацию с низкими зарплатами медиков и большими объемами работы. Именно эти факторы вынудили несколько хирургов Демидовской городской больницы и Горбольницы №4 в Нижнем Тагиле написать заявления на увольнение.

Корпус с хирургическим отделением Демидовской городской больницы. Фото: Google.Карты

- Я понимаю, что зарплаты медработников – это, конечно, усредненные цифры. Один из вариантов, как можно исправить ситуацию – увеличить тариф ФМС. В данный момент порядка 70% всех денег идут на зарплаты. Но, если его увеличивать, то не останется денег на оборудование и лекарства, - заявил президент во время пресс-конференции.

Также Путин дал совет, как можно исправить печальное положение дел. По его словам, нужно изменить базовую часть оклада, создать единый подход к стимулирующим выплатам. При этом, нельзя снижать надбавок, которые начисляются за работу в праздничные и ночные смены.

В Свердловской области проблема увольнения врачей стоит особенно остро. Увольнение хирургов в Нижнем Тагиле спровоцировало проверки из федерального и регионального Минздрава. В итоге в Демидовской городской больнице приняли на работу новых хирургов, а в Городской больнице №4 почти всех врачей уговорили продолжить работу.

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