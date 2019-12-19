Путин рассказал, как исправить ситуацию с увольнением врачей на Урале

СЕГОДНЯ 12:47 2019-12-19T12:49:56+03:00

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В данный момент проходит большая итоговая пресс-конференция с Президентом РФ Владимиром Путиным. Почти две тысячи журналистов со всей страны собрались, чтобы задать все животрепещущие вопросы по самым актуальным проблемам.

Одной из первых стал острый вопрос наших коллег URA.RU по состоянию медицины в России и в Свердловской области в частности. Основная проблема. Которая беспокоит медиков – низкие зарплаты и большое количество работы. Вот как это прокомментировал президент:

- Я понимаю, что зарплаты медработников – это, конечно, усредненные цифры. Один из вариантов, как можно исправить ситуацию – увеличить тариф ФМС. В данный момент порядка 70% всех денег идут на зарплаты. Но, если его увеличивать, то не останется денег на оборудование и лекарства.

И высказал мысль о том, как ситуацию действительно можно исправить: изменить базовую ставку оклада, создать единый подход к стимулирующим выплатам. Но, при этом, ни в коем случае нельзя снижать надбавок, который начисляется в особых условиях – в праздничные и ночные часы.

Напомним, что для Свердловской области проблема низких зарплат врачей стоит наиболее остро – только за полгода уволилось огромное количество специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU