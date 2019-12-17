2019-12-17T15:59:34+03:00
Происшествия

«Сейчас задержаны двое»: силовики поймали еще одного подозреваемого в убийстве главы киргизской диаспоры Екатеринбурга

Второму предполагаемому убийце накануне продлили арест в СИЗО
Евгений Стоянов
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Убийство Каримово произошло в июле на улице Калинина. Фото: Олег Галимов "КП"Убийство Каримово произошло в июле на улице Калинина. Фото: Олег Галимов "КП"
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Стало известно о поимке еще одного подозреваемого в убийстве главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге. Напомним, Камчыбека Каримова застрелили при попытке кражи 19 миллионов рублей. Он был убит 2 июля на Уралмаше.

Об этом «КП» рассказал источник в правоохранительных органах. По его словам, задержание произошло недавно, а мужчина уже находится под стражей.

- В настоящий момент по этому делу задержаны двое мужчин, оба они находятся под стражей. Поиск остальных – продолжается. В отношении них заочно избрана мера пресечения в виде ареста, - рассказал наш собеседник.

Нападавшие приехали на место на этом автомобиле. Внутри был найден грузинский паспорт

Нападавшие приехали на место на этом автомобиле. Внутри был найден грузинский паспорт

Рассказывать фамилию задержанного силовик не стал, но подтвердил, что он не является гражданином России. Напомним, личность другого подозреваемого в убийстве Каримова известна. Зарылбека Эгембердиева поймали в городе Коркино Челябинской области. До этого мигрант отбывал наказание за вымогательство и грабеж в ИК-5 Нижнего Тагила. Во время отсидки Эгембердиев жаловался правозащитникам на пытки со стороны администрации колонии.

Как рассказали «КП» в Ленинском районном суде, вчера ему продлили арест. В СИЗО он пробудет до 1 апреля 2020 года.

Убийство экс-главы киргизской диаспоры на Уралмаше.При себе у Камчыбека Каримова было 19 миллионов рублей

После убийства Каримова следственный комитет возбудил уголовное дело по пунктам «б», «ж» части 2 статьи 105 УК «Убийство», а также статье «Разбой». По версии силовиков, нападение было совершено с целью ограбления Камчыбека Каримова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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