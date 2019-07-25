2019-07-25T13:23:24+03:00
Происшествия

«В колонии его сделали ручным»: правозащитник - о подозреваемом в убийстве главы киргизской диаспоры на Уралмаше

Зарылбек Эгембердиев уже отбывал наказание за вымогательство и грабеж
Олег Галимов
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Фото: «Правозащитники Урала»Фото: «Правозащитники Урала»
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Задержанным по подозрению в убийстве экс-главы киргизской диаспоры Камчымбека Каримова оказался ранее судимый Зарылбек Эгембердиев. Бизнесмен был застрелен 2 июля у своего дома на улице Калинина, где его поджидали двое грабителей.

Момент нападения сняли очевидцы.

Убийство экс-главы киргизской диаспоры на Уралмаше.При себе у Камчыбека Каримова было 19 миллионов рублей

Позже выяснилось, что нападение готовили по наводке, а Эгембердиев выступил в роли водителя черного Volkswagen Touareg, на котором передвигались преступники. На допросе он признался, что его пособники не планировали убивать Каримова, но все равно открыли огонь: предприниматель оказал сопротивление и сделал все, чтобы не отдать сумку с 19 миллионами рублей. В итоге нападавшие успели забрать лишь четыре миллиона и скрылись.

Каримова застрелили из пистолета Фото: Олег Галимов

Каримова застрелили из пистолетаФото: Олег Галимов

Зарылбека Эгембердиева поймали в городе Коркино Челябинской области. Мигрант ранее отбывал наказание за вымогательство и грабеж в ИК-5 Нижнего Тагила и вышел на свободу в октябре прошлого года.

За это время он успел обратить на себя внимание правозащитников, Эгембердиев несколько раз жаловался на пытки со стороны надзирателей. Так, в начале 2015 года у Зарылбека были зафиксированы множественные ссадины и гематомы.

- Он не создавал впечатление человека, который опасен для общества, - вспоминает Эгембердиева правозащитник Алексей Соколов. – Он был напуган и в конечном счете отказался писать заявление на сотрудников ГУФСИН. В колонии сломили его дух и сделали ручным. ИК-5 Нижнего Тагила славится своими садистскими методами «воспитания» заключенных, а Следственный комитет в упор не видит фактов преступлений.

Ближайшее время Зарылбек Эгембердиев будет находиться в СИЗО, суд отправил его под арест до 20 сентября. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Разбой, совершенный в особо крупном размере».

Внедорожник, на котором к дому Каримова приехали грабители. За рулем был Эгембердиев. Позже в машине нашли грузинский паспорт Фото: Олег Галимов

Внедорожник, на котором к дому Каримова приехали грабители. За рулем был Эгембердиев. Позже в машине нашли грузинский паспортФото: Олег Галимов

Кроме этого, дело об убийстве Камчымбека Каримова передали областным следователям СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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