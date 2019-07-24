Сидел за вымогательство и грабеж: силовики задержали подозреваемого в убийстве главы киргизской диаспоры на Уралмаше

Силовики задержали в Екатеринбурге одного из подозреваемых в убийстве экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова. Бизнесмен был застрелен у своего дома на улице Калинина в начале июля, на камеры видеонаблюдения тогда попали трое мужчин. Налетчики приехали на Уралмаш на черном Volkswagen Touareg и намеревались украсть у Каримова сумку с 19 миллионами рублей.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник в правоохранительных органах, силовики задержали водителя внедорожника. Уроженец Киргизии по имени Зарылбек был пойман в городе Коркино Челябинской области и уже дал признательные показания. Задержанный ранее отбывал наказание за вымогательство и грабеж и вышел на свободу в октябре прошлого года. До суда он будет находиться в СИЗО.

Тот самый Volkswagen TouaregФото: Олег Галимов

Позже эту информацию подтвердил и источник в диаспоре.

- Умысла убивать Каримова у них не было, - рассказывает источник «Комсомолки». – Изначально они планировали нападение на другого бизнесмена с рынка "Таганский ряд", выбирали жертв по дорогим машинам на парковке. Но затем поступила наводка, что Каримов заберет огромную сумму наличных (19 миллионов рублей – прим.ред). Всего про разбой знали пять человек, они надеялись, что глава диаспоры отдаст деньги под угрозами, но тот начал сопротивляться. Водитель Volkswagen признался, что за выполненную работу получил всего 100 тысяч рублей.

Также появилась информацию о том, что грабители украли не два, а четыре миллиона рублей из сумки Камчыбека Каримова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="288" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/718242" frameborder="0"></iframe> Убийство экс-главы киргизской диаспоры на Уралмаше.При себе у Камчыбека Каримова было 19 миллионов рублей

Грабители не хотели убивать Каримова, но их спугнула соседка, которая вышла из двора. Из-за этого им пришлось действовать быстро и радикальноФото: Олег Галимов

В Следственном комитете и свердловском главке полиции пока не комментируют ход расследования.