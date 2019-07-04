В Екатеринбурге простились с убитым на Уралмаше главой киргизской диаспоры

В одной из главных мечетей Екатеринбурга состоялось прощание с экс-главой киргизской диаспоры на Урале, бизнесменом Камчыбеком Каримовым. Мужчина был застрелен днем 2 июля у своего дома на улице Калинина.

Двое мужчин поджидали Каримова у дома в черном Volkswagen Touareg, целью преступников была сумка с 19 миллионами рублей. По словам охранника местного ТСХ, Камчыбек оказал активное сопротивление налетчикам и закрывал телом деньги.

Каримов пытался скрыться во дворе своего дома, но из-за закрытой калитки его догнали преступникиФото: Олег Галимов

Поняв, что одолеть предпринимателя в рукопашную не получится, налетчики дважды выстрелили в него, украли 2 миллиона и скрылись, бросив машину. От полученных ранений Камчыбек Каримов скончался на месте, у него осталась жена и трое детей.

Машина убийц, во время осмотра в салоне нашли грузинский паспортФото: Олег Галимов

На месте убийства до сих пор лежат перчатки, в которых работали криминалисты и следователиФото: Галина Соловьева

- Все произошло за 2 минуты. Он что-то выкрикивал, сумку спрятал за спину и не подпускал их к ней. Затем было два выстрела, налетчики схватили несколько пачек наличных и разбежались, - рассказал «КП» охранник дома № 22 по улице Калинина.

Задержать убийц по «горячим следам» не удалось, возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Разбой».

Прощание с экс-главой киргизской диаспоры на Урале состоялось в одной из главных мечетей ЕкатеринбургаФото: Олег Галимов

Проводить в последний путь Каримова пришли сотни представителей диаспоры. Собравшиеся в мечете вспоминают его, как честнейшего и порядочнейшего человека. Его похоронят на родине - в Кыргызстане.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="288" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/718242" frameborder="0"></iframe> Убийство экс-главы киргизской диаспоры на Уралмаше.При себе у Камчыбека Каримова было 19 миллионов рублей

Проводить в последний путь Каримова пришли сотни представителей диаспоры.Фото: Олег Галимов

На прощании присутствовал родной сын Каримова. Именно он живет в доме на Калинина, 22. От комментариев молодой человек отказался.

- Сегодня мы провожаем в последний путь друга, товарища, отца. Пусть земля будет пухом. Он был великим сыном всех народов, которые проживают в Екатеринбурге и Свердловской области, - сказал имам мечети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нес в сумке 19 миллионов, а у преступников нашли грузинские паспорта: подробности убийства экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге. Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Разбой» (подробнее)