Прапорщик полиции или любительница TikTok: екатеринбурженка возмутила соцсети откровенными снимками в форме

В соцсетях вовсю обсуждают обнаженные снимки екатеринбурженки Дианы Тавкаловой. Девушка не стесняется выкладывать на всеобщее обозрение фотографии в форме (на форме присутствуют погоны прапорщика полиции – прим.ред.), а также обнаженные селфи. У девушки есть «ВКонтакте» более пяти страниц, но все под вымышленными именами.

Диана не стесняется выкладывать снимки в форме. Фото: личная страница девушки "ВКонтакте"

Последней Диана пользовалась в июле этого года. Также она ведет блок в TikTok, на всех видео Тавкалова поет. Но вряд ли наличие формы делает ее сотрудницей МВД, еще в 2017 году она выкладывала фотографии с работы – салона сотовой связи.

В комментариях многие осуждают Диану за такую нескромность

- По [лицу] видно, что [не очень умная]. В МВД кого только не берут. То малолетних [преступников], то [девушек легкого поведения] - это один из самых безобидных комментариев, которые сыплются на девушку.

Но есть пользователи, которые встали на сторону Дианы.

- Ни к чему ее форма не обязывает. Форма — ее работа, а не обязательная служба. В свободное время имеет право, - пишут в комментариях.