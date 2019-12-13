2019-12-13T15:17:57+03:00
Общество

Прапорщик полиции или любительница TikTok: екатеринбурженка возмутила соцсети откровенными снимками в форме

Диана Тавкалова выкладывает видео то в "погонах", то в неглиже [ВИДЕО]
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Многие считают, что выставлять такие снимки неприемлемо. Фото: личная страница девушки "ВКонтакте"Многие считают, что выставлять такие снимки неприемлемо. Фото: личная страница девушки "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В соцсетях вовсю обсуждают обнаженные снимки екатеринбурженки Дианы Тавкаловой. Девушка не стесняется выкладывать на всеобщее обозрение фотографии в форме (на форме присутствуют погоны прапорщика полиции – прим.ред.), а также обнаженные селфи. У девушки есть «ВКонтакте» более пяти страниц, но все под вымышленными именами.

Диана не стесняется выкладывать снимки в форме. Фото: личная страница девушки "ВКонтакте"

Диана не стесняется выкладывать снимки в форме. Фото: личная страница девушки "ВКонтакте"

Последней Диана пользовалась в июле этого года. Также она ведет блок в TikTok, на всех видео Тавкалова поет. Но вряд ли наличие формы делает ее сотрудницей МВД, еще в 2017 году она выкладывала фотографии с работы – салона сотовой связи.

В комментариях многие осуждают Диану за такую нескромность

- По [лицу] видно, что [не очень умная]. В МВД кого только не берут. То малолетних [преступников], то [девушек легкого поведения] - это один из самых безобидных комментариев, которые сыплются на девушку.

Но есть пользователи, которые встали на сторону Дианы.

- Ни к чему ее форма не обязывает. Форма — ее работа, а не обязательная служба. В свободное время имеет право, - пишут в комментариях.

Типичное видео в блоге Дианы Тавкаловой.Видео: TikTok

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Айсен Николаев, глава Якутии: «Точечными мерами Арктику не поднять»
11 декабря в московском представительстве республики Саха (Якутия) прошло второе заседание Ленского клуба, где ведущие эксперты нашей страны обсуждают проблемы жизни и развития арктических территорий России
«Лиза задыхается и плачет»: двойняшек забрали из семьи и насильно отдают родной маме – бывшей наркоманке
Девочкам приходится пить лекарства и общаться с психологом. Вместе с экспертами выясняем, можно ли пережить расставание с приемными родителями без последствий
МТС провела междугородний двусторонний голографический телемост на сети 5G
В телемосте приняли участие заместитель министра экономического развития России скои Федерации Оксана Тарасенко, известный российский видеоблогер Валентин Петухов (Wylsacom) и главный редактор радиостанции Business FM Илья Копелевич
Новости 24
Загородный клуб под Екатеринбургом наказали за нелегальные развлечения для гостей
В Екатеринбурге ищут женщину в темной одежде, подозреваемую в тяжком преступлении
Счастье в кубе: в роддоме Екатеринбурга на свет появились тройняшки
«Тема дня»: превратит ли Европа Свердловскую область в свалку радиоактивных отходов
Свердловская прокуратура разбирается в гибели двух рабочих на промплощадке
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили за три года доходность 16,68% по полисам инвестиционного страхования жизни
Модный приговор: бизнесменов оштрафовали на миллион за нелегальный ввоз в Екатеринбург брендовой одежды
Общественный совет при Министерстве природных ресурсов России высоко оценил внедрение наилучших доступных технологий на ЕВРАЗ НТМК
Больше половины екатеринбуржцев поставят на Новый год искусственную ель
Пытался доказать, что случайно: уральца, убившего своего знакомого, отправили в тюрьму на 11 лет
Уральский парень из «Танцев» на ТНТ зажег на фестивале в Испании
Начальник полиции Екатеринбурга подал в отставку
«Озеру не нравится»: под Екатеринбургом в болоте затонуло два экскаватора