2019-12-13T13:15:32+03:00
Дом. Семья

«У нее отнялись лапки»: уралец два километра нес на руках собаку, которую сбил поезд

Лада пролежала между железнодорожных путей три дня и была на грани смерти [ВИДЕО]
Олег ГАЛИМОВ
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У Лады отнялись лапы после того, как ее сбил поезд. Фото: предоставлены приютом "Доброе сердце"У Лады отнялись лапы после того, как ее сбил поезд. Фото: предоставлены приютом "Доброе сердце"
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Настоящим героем оказался 35-летний житель Краснотурьинска Леонид Мелкозеров, который посреди ночи отправился в лес на поиски парализованной собаки Лады. О том, что животному грозит опасность, зоозащитникам сообщили работники локомотивной бригады станции Климки.

- Звонок поступил в двенадцатом часу в понедельник, - рассказывает «КП-Ектаеринбург» Инна Обухова, хозяйка приюта в Серове «Доброе сердце». – Я в панике позвонила волонтерам в Краснотурьинске, попросила опубликовать пост в соцсетях. Надежды почти не было, но все же нашелся неравнодушный человек. Леонид бросил все свои дела и отправился искать собаку, а потом нес ее два километра на руках. Как выяснилось, Лада лежала между путей неспроста – у нее отнялись лапки. До этого ее сбил поезд, удар пришелся на заднюю часть. Она может только сидеть и самостоятельно есть.

Зоозащитники говорят, что у Лады хороший аппетит. Фото: предоставлены приютом "Доброе сердце"

Зоозащитники говорят, что у Лады хороший аппетит. Фото: предоставлены приютом "Доброе сердце"

Сам Леонид не считает, что сделал нечто выдающееся. Говорит, что узнал обо всем случайно – знакомая сделала репост в «Одноклассниках» с просьбой о помощи.

- Я был дома, и когда увидел информацию сразу же поехал к станции на машине. Дежурная сказала, что нужно пройти в чащу леса. В полной темноте два километра шел с фонариком, пока не увидел собаку. Сначала она не давалась, кусалась. Но потом мы с ней «поговорили» и она стала спокойной и ласковой. Донес до машины, накрыл телогрейкой и повез в Серов, до него около 40 километров от нас, - вспоминает Леонид.

Собака Лада, которую спасли на железнодорожных путях.Житель Краснотурьинска нашел ее посреди ночи и отвез в приют.

Сейчас зоозащитники собирают деньги на лечение и содержание Лады. Проблема заключается еще и в том, что в Серове нет необходимого рентгена.

Если вы готовы помочь приюту «Доброе сердце», в котором содержатся более ста собак, переводите деньги на карту 5336690237045747 (8-908-901-65-34 Инна).

ИСТОЧНИК KP.RU

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