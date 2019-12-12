2019-12-12T06:08:54+03:00
Происшествия

«До реанимации несли на руках»: в Екатеринбурге молодой отец без прав попал ДТП, в котором пострадал его двухлетний сын

Мальчик сидел на переднем сидении без автокресла и был только пристегнут ремнем
Мария Трапезникова
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В аварии на Свердлова пострадал двухлетний малыш. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуВ аварии на Свердлова пострадал двухлетний малыш. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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Накануне вечером в Екатеринбурге, на перекрестке улиц Свердлова – Азина, произошло серьезное ДТП, в котором пострадал двухлетний малыш. Женщина-водитель Nissan при повороте налево врезалась в проезжающую по прямой Daewoo Matiz.

- В результате при сильном столкновении пострадал двухлетний ребенок, который в нарушение ПДД перевозился на переднем пассажирском сидении без автокресла, но был пристегнут штатным ремнем безопасности, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Как рассказали очевидцы сообщества «Инцидент Екатеринбург», на место сразу же приехали две бригады реанимации. Пострадавшего малыша в машину неотложки несли на руках. Мальчика увезли с ушибами в ДМБ №9.

- Сотрудники Госавтоинспекции установили, что за рулем Daewoo Matiz сидел молодой 23-летний отец. Он вез сына из своего дома по месту проживания ребенка, - добавили в ГИБДД. – Автокресло было в другой машине, у отца прав никогда не было.

На Свердлова водитель без прав устроил ДТП, в котором пострадал малыш.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Машиной Nissan управляла 24-летняя девушка, которая имела стаж вождения пять лет. Обе иномарки получили серьезные механические повреждения. Matiz увозил приехавший эвакуатор.

Сейчас сотрудники полиции опрашивают всех участников и очевидцев аварии, а также устанавливают все обстоятельства и причины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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