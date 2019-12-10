2019-12-10T11:39:39+03:00
Происшествия

Использовал сына для получения взятки в 14 миллионов: в Екатеринбурге вынесли приговор экс-судье арбитража

Сотрудники ФСБ задержали сына Андрея Гаврюшина во время получения денег
Евгений Стоянов
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Олег Гаврюшин отправится в колонию на восемь лет. Фото:Арбитражный суд Свердловской областиОлег Гаврюшин отправится в колонию на восемь лет. Фото:Арбитражный суд Свердловской области
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В Екатеринбурге вынесли приговор экс-судье Арбитражного суда Свердловской области Олегу Гаврюшину. Ближайшие восемь лет он проведет в колонии.

Его признали виновным в попытке получить взятку в особо крупном размере. По данным Свердловского областного суда, Гаврюшин рассчитывал обогатиться на 14 млн. рублей. За эти деньги он должен был принять судебное решение в пользу АО «Проектно-изыскательский институт ГЕО». Это дело как раз находилось в производстве Гаврюшина, когда он еще был судьей.

- 29 мая 2018 года возле здания Арбитражного суда Свердловской области, после оглашения судьей Гаврюшиным решения об удовлетворении заявления коммерческой организации, представители данной организации передали посреднику 14 миллионов рублей. Последний был задержан сотрудниками УФСБ России по Свердловской области, - сообщали обстоятельства дела в СК России.

Интересно, что посредником в получении взятки выступал собственный сын Гаврюшина, которого зовут Андрей. До этого его признали виновным в покушение на посредничество в получении взятки в особо крупном размере и приговорили к 7,5 годам колонии строгого режима, напоминают в облсуде.

Экс-судью свердловского арбитража Фемида также не пощадила.

10 декабря Олега Гаврюшина приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Помимо этого, он лишен права занимать должности в судебной системе и правоохранительных органах сроком на пять лет. Также суд наложил на Олега Гаврюшина штраф в размере 14 млн. рублей. Еще суд наложил арест на личный авто Гаврюшина, до момента пока он не покроет штраф.

Приговор экс-судье Арбитражного суда Свердловской области.Видео: пресс-служба Свердловского областного суда

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Главным следственным управлением Следственного комитета России завершено расследование уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда Свердловской области в отставке Олега Гаврюшина. Он обвиняется в покушении на получение взятки в особо крупном размере (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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