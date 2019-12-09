«Раньше такого позора не было»: уральские спортсмены рассказали, из-за кого Россия не сможет участвовать в Чемпионатах мира и Олимпиаде

Новость дня. По решению исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) Россия будет от отстранена от участия в Олимпиаде и Чемпионатах мира. Спортсмены смогут попасть на соревнования, но выступать им будет разрешено лишь под нейтральным флагом. При этом запрет распространяется лишь на ЧМ и Олимпиаду, на менее крупные соревнования он действовать не будет.

Новость стала настоящим шоком для спортивного сообщества. Мы поговорили с двумя известными уральскими спортсменами и узнали их мнение о ситуации.

Юлия Скокова, бронзовый призер Олимпиады по конькобежному спорту.

- Самое страшное то, что не понятно насколько WADA сможет продлить это решение. На данный момент дисквалификация на четыре года, но то, что будет дальше – довольно сложно спрогнозировать, - считает спортсменка.

Спортсменка считает, что WADA может продлить свое решениеФото: Алексей БУЛАТОВ

Также Скокова обратила внимание еще на один важный момент.

- Решение достаточно двоякое. Почему мы можем выступать на этапах Кубка мира и Чемпионатах Европы под российским флагом, а на Олимпиадах и ЧМ только под нейтральным флагом? Кроме того, могу сказать, что это большое давление для спортсменов. По своему опыту могу сказать, что достаточно трудно психологически, когда ты не знаешь, будешь ты выступать или нет, - отмечает спортсменка.

Юлия Скокова считает, что спортсменам не нужно отчаиваться.

- Таковы реалии. Думаю, спортсменам не нужно опускать руки, они все равно могут продолжать заниматься любимым делом. Думаю, что есть смысл развивать российский спорт и вкладывать в молодое поколение. Но то, что всех спортсменов подгребли под одну гребенку, конечно, убивает. У нас пришло целое поколение молодых спортсменов, которые не смогут проявить себя из-за этих решений, - сетует Юлия.

Егор Мехонцев обвинил в ситуации спортивных чиновниковФото: Алексей БУЛАТОВ

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев высказался о положении дел довольно эмоционально:

- Я очень счастлив, что когда я выступал, такого позора не было. Спортсмены ни в чем не виноваты. Во всей этой ситуации виноваты чиновники, которые стоят рядом со спортом и плохо делают свою работу. Российский олимпийский комитет, антидопинговые лаборатории – они все живут за счет спортсменов. Что нужно сейчас делать? Объединяться и бороться за свои права. Выступать на международных ассамблеях, подавать в международный суд по правам человека. Даже если что-то получится уладить, я представляю, какое психологическое давление оказывается на спортсменов. Я сейчас говорю, о чистых спортсменах, о тех, кто никогда не употреблял ничего запрещенного. А такие есть, потому что я сам такой. Очень печально, что такие санкции принимаются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/748622" frameborder="0"></iframe> ВАДА лишило Россию права участвовать в крупных международных турнирах на четыре года.

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