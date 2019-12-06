2019-12-06T12:46:28+03:00
Общество

«Кто не заплатит, на елку не попадет»: на Урале родители затравили директора детсада за угрозы оставить их без утренника

Теперь Инна Зейналова опасается за безопасность себя и своей дочери
Евгений Стоянов
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Теперь Инна Зейналова боится за себя и свою дочь. Фото: МДОУ "Детский сад №22 п.г.т.В.Синячиха"Теперь Инна Зейналова боится за себя и свою дочь. Фото: МДОУ "Детский сад №22 п.г.т.В.Синячиха"
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Муниципальный детский сад №22 находится в поселке Верхняя Синячиха под Алапаевском. Недавно там разразился скандал. Директор детского сада Инна Зейналова опубликовала в родительском чате сообщение, где призвала родителей внести деньги за услуги детского садика за декабрь.

- Уважаемые родители, сегодня вам выдадут квитанции по оплате. Убедительная просьба оплатить полностью, с учетом текущей платы за декабрь. На елке будут присутствовать родители без долгов за детский садик, с понедельника ежедневно педагоги будут подавать списки оплативших, - написала Инна Зейналова.

Реакция не заставила себя ждать. Вместо того, чтобы заплатить за садик, родители пожаловались в прокуратуру.

Такое сообщение Инна Зейналова отправила в родительский чат, о чем потом пожалела

Такое сообщение Инна Зейналова отправила в родительский чат, о чем потом пожалела

НАРУШАЕТ ПРАВА ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ?

Больше всего родителей детсадовцев возмутило то, что оплату стали требовать несвоевременно. По договору за декабрь родители должны платить только в январе. Чтобы разобраться в несправедливости, они первым делом обратились к местному общественнику, ветерану МВД Сергею Самкову. А тот в свою очередь написал заявление прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову и министру образования Свердловской области Юрию Биктуганову.

- Заведующая Зейналова своим решением нарушает права детей, - возмущается Сергей Самков. - В данном случае необходимо проверить действия заведующей на наличии дискриминации по отношению к детям, родители которых не смогут вовремя оплатить за детский сад, а также проверить на каком основании заведующая просит родителей оплатить за детсад за декабрь месяц, который еще только начался.

О происходящем Самков рассказал в соцсетях.

Мы связались с директором школы. Инна Зейналова уверяет: деньги она не требовала, а просто попросила родителей войти в ее положение.

- Нам нужно закрывать счета. Если они заплатят за декабрь в 20-х числах января, то у меня просто не будет денег открыть детский садик в январе, - оправдывается Инна Зейналова. - А еще не будет денег рассчитаться с поставщиками, чтобы привести елку 26-27 декабря. Мы просто попросили родителей, но никто не собирался их не пускать (на елку).

Такое объявление висело в детском саду. Фото: предоставлено Сергеем Самковым

Такое объявление висело в детском саду. Фото: предоставлено Сергеем Самковым

За одного ребенка родители платят 1820 рублей в месяц, если семья многодетная, то с нее берут 910 рублей, уточняет директор садика. Но даже эти, казалось бы небольшие деньги, платят не все.

- У многих родителей долги еще за октябрь. Есть такие у кого и за сентябрь и даже август. Мы буквально на коленях умоляем каждого родителя заплатить, - говорит директор.

По ее словам, на первое ноября задолженность родителей за услуги детского сада составляла около 100 тысяч рублей.

- Адекватные родители, если они не платежеспособны, подходят и разговаривают, мы для них делаем рассрочку. Но ведь есть такие, кто говорит на родительском собрании: «У нас нет денег, и мы не будем платить», - сетует директор садика.

РОДИТЕЛИ НАЧАЛИ ОСКОРБЛЯТЬ

Впрочем. в данном случае родителей возмутила угроза "не пустить должников на елку". После этих сообщений на нее в соцсетях в родительском чате полились оскорбления. Теперь женщина очень жалеет, что написала злополучное сообщение.

- Был и мат и оскорбления в адрес меня. У меня маленькая дочь, я теперь боюсь за ее безопасность, боюсь, что кто-то разобьет мне машину, - вздыхает Инна Зейналова.

- Бог знает, что ей потом еще взбредет в голову.Я вот вообще не понимаю,чему сейчас учат будущих педагогов, - написала в соцсети к обсуждению этой темы Наталья Анчутина.

Пользователь Елена Кутузова предложила "гнать таких заведующих в шею", были и такие, кто предложил проверить доходы Инны Зейналовой.

Правда, не все родители детей, которые ходят в детский сад №22 против директора. Многие поддерживают Зейналову.

- Должников действительно очень много, особенно среди многодетных родителей. Просто заведующую пытаются «подсидеть». Хотя, конечно, она, как публичная личность, не имела право публиковать такие вещи в общем чате, - рассказывает «КП» Алена Павлова, ребенок которой также ходит в этот детский сад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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