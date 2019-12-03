2019-12-07T20:08:21+03:00
Общество

Государство поможет каждому: Уральские рабочие, пострадавшие на производстве, лечатся за счет Фонда соцстраха

На какие госуслуги могут рассчитывать люди, получившие трудовые травмы, эксперты обсудили на «круглом столе» Фонда социального страхования и «Комсомольской правды»
Илья МОХОВ
Поделиться:
Все работники, официально оформившие трудовые отношения, являются застрахованными от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в Фонде социального страхования.Все работники, официально оформившие трудовые отношения, являются застрахованными от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в Фонде социального страхования.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сидя перед устройством, похожим на перевернутый велотренажер, 39-летний Виталий Ладыгин крутит педали руками. На его правом предплечье алеет длинный шрам - последствие ЧП, случившегося с ним на работе.

- На него упала болгарка, которой режут металл. Случайность, - пожимает плечами Виталий. - Сразу вызвали «Скорую», отвезли на экстренную операцию по сшиванию сосудов, артерий и сухожилий. А спустя некоторое время сделали еще одну операцию, чтобы соединить нервы.

Но даже после этого правая рука у Виталия почти не двигалась и все время была согнута под углом в 90 градусов. Чтобы вернуть ей былую хватку, требовалась длительная и очень дорогая реабилитация. К счастью, все работники, официально оформившие трудовые отношения, являются застрахованными от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в Фонде социального страхования. Поэтому сейчас Виталий получает ее бесплатно в Областном специализированном центре медицинской реабилитации «Озеро Чусовское». Тренажер, на котором под контролем специалистов занимается Виталий, постепенно возвращает его руке подвижность.

- Она выпрямилась, и пальцами могу шевелить, - улыбается Виталий. - Специалисты говорят, что восстановлюсь примерно через год, но я рассчитываю на четыре-пять месяцев.

В соседнем помещении - процедурной - лежит другой пациент реабилитационного центра - 34-летний Дмитрий Осетров. К его правой ноге подключены электроды, по которым в мышцы подается слабый ток, заставляя их сокращаться.

- Прямо чувствую, что напрягаются. Пощипывает, - говорит Дмитрий. - Я монтажником металлоконструкций работаю. Однажды освещения не было, я оступился и упал с высоты девять метров. Получил перелом тазобедренного состава. Сначала долгое время на костылях ходил. Но благодаря реабилитации они мне уже не нужны. Сейчас задача - восстановиться полностью, чтобы снова полноценно работать.

Дмитрий, как и Виталий, лечится за счет средств Фонда социального страхования. Для этого за ними закрепили специального реабилитационного менеджера.

- Если произошел несчастный случай, то к нам приходит медицинское заключение, в котором описана степень тяжести травмы. После этого мы берем человека на контроль и лечим с первого дня до выздоровления, - объясняет Татьяна Шестакова, реабилитационный менеджер. - В этом году у меня 38 человек. Всех отслеживаю, со всеми разговариваю…

НА РАБОТУ ВЕРНУЛИСЬ 714 ЧЕЛОВЕК

Каждый день у Виталия и Дмитрия расписан по минутам. Им надо пройти восемь процедур: подводный массаж, электростимуляция, лечебная физкультура… В ежедневном режиме ими занимаются по семь врачей. Аналогичную заботу получают в Свердловской области сотни других рабочих, пострадавших на производстве, о чем 1 ноября представители регионального Фонда социального страхования рассказали на «круглом столе» «Комплексная реабилитация пострадавших на производстве после тяжелого несчастного случая».

- За 2016 - 2018 год из 839 пострадавших, окончивших лечение, работают 714 человек. То есть 85%. Это очень хороший показатель, - говорит Александр Никитин, заместитель управляющего Свердловского отделения Фонда социального страхования РФ.

Также в Фонде отмечают, что немало средств выделяется и на предотвращение несчастных случаев.

- Динамика с 2015 года благоприятная, - уточняет Александр Никитин. - Количество всех видов несчастных случаев, легких и тяжелых, снижается.

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На волоске от поражения: «Автомобилист» вырвал победу у рижского «Динамо»
Уральские волонтеры ищут родственников пенсионерки, которая оказалась в больнице без памяти
Сто уральских полицейских и служебные собаки вернулись из полугодовалой командировки на Северном Кавказе
Несколько тысяч человек прошлись крестным ходом в честь Дня памяти святой Екатерины
«Нашла о чем спрашивать»: Юлия Михалкова ответила на критику после вопроса Дмитрию Медведеву про Tik Tok
Полиция прекратила поиски 15-летней Александры Скрека
На Верх-Исетском рынке в Екатеринбурге всю ночь горел ангар
МегаФон открыл первый Experience store
В Нижнем Тагиле появится старообрядческая церковь
ВТБ разместил облигации на сумму более 95 млрд рублей
В Екатеринбурге 12 героев получили «Орден Святой Екатерины» и 200 тысяч рублей
Областное ГИБДД меняет график работы из-за сбоев в системе, которые увеличивают время регистрации водителей
Боролись с огнем дольше двух часов: в Екатеринбурге потушили пожар в здании на Радищева
Попросили не материться: в Кольцово задержали пьяную семейную пару из Челябинска
Автомобили разворачивают: в Екатеринбурге перекрыли улицу из-за пожара
В центре Екатеринбурга загорелась школа №17
Дело уральского студента, которого посадили за любовь со школьницей, рассмотрит ЕСПЧ
Жену экс-полицейского, переехавшую двух подростков, хотят отправить в тюрьму на девять лет
Екатеринбуржцы «записали» в школу четыре тысячи детей
Невьянский государственный историко-архитектурный музей ждет гостей на Демидовскую ёлку
В Екатеринбурге назначили нового директора ЦПКиО
Заместителя прокурора Свердловской области отстранили от службы
Мигранта, напавшего на свердловской трассе на перевозчика денег, отправили в тюрьму на 10 лет
На Сортировке строители на две недели закрывают улицу