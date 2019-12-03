Государство поможет каждому: Уральские рабочие, пострадавшие на производстве, лечатся за счет Фонда соцстраха

Сидя перед устройством, похожим на перевернутый велотренажер, 39-летний Виталий Ладыгин крутит педали руками. На его правом предплечье алеет длинный шрам - последствие ЧП, случившегося с ним на работе.

- На него упала болгарка, которой режут металл. Случайность, - пожимает плечами Виталий. - Сразу вызвали «Скорую», отвезли на экстренную операцию по сшиванию сосудов, артерий и сухожилий. А спустя некоторое время сделали еще одну операцию, чтобы соединить нервы.

Но даже после этого правая рука у Виталия почти не двигалась и все время была согнута под углом в 90 градусов. Чтобы вернуть ей былую хватку, требовалась длительная и очень дорогая реабилитация. К счастью, все работники, официально оформившие трудовые отношения, являются застрахованными от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в Фонде социального страхования. Поэтому сейчас Виталий получает ее бесплатно в Областном специализированном центре медицинской реабилитации «Озеро Чусовское». Тренажер, на котором под контролем специалистов занимается Виталий, постепенно возвращает его руке подвижность.

- Она выпрямилась, и пальцами могу шевелить, - улыбается Виталий. - Специалисты говорят, что восстановлюсь примерно через год, но я рассчитываю на четыре-пять месяцев.

В соседнем помещении - процедурной - лежит другой пациент реабилитационного центра - 34-летний Дмитрий Осетров. К его правой ноге подключены электроды, по которым в мышцы подается слабый ток, заставляя их сокращаться.

- Прямо чувствую, что напрягаются. Пощипывает, - говорит Дмитрий. - Я монтажником металлоконструкций работаю. Однажды освещения не было, я оступился и упал с высоты девять метров. Получил перелом тазобедренного состава. Сначала долгое время на костылях ходил. Но благодаря реабилитации они мне уже не нужны. Сейчас задача - восстановиться полностью, чтобы снова полноценно работать.

Дмитрий, как и Виталий, лечится за счет средств Фонда социального страхования. Для этого за ними закрепили специального реабилитационного менеджера.

- Если произошел несчастный случай, то к нам приходит медицинское заключение, в котором описана степень тяжести травмы. После этого мы берем человека на контроль и лечим с первого дня до выздоровления, - объясняет Татьяна Шестакова, реабилитационный менеджер. - В этом году у меня 38 человек. Всех отслеживаю, со всеми разговариваю…

НА РАБОТУ ВЕРНУЛИСЬ 714 ЧЕЛОВЕК

Каждый день у Виталия и Дмитрия расписан по минутам. Им надо пройти восемь процедур: подводный массаж, электростимуляция, лечебная физкультура… В ежедневном режиме ими занимаются по семь врачей. Аналогичную заботу получают в Свердловской области сотни других рабочих, пострадавших на производстве, о чем 1 ноября представители регионального Фонда социального страхования рассказали на «круглом столе» «Комплексная реабилитация пострадавших на производстве после тяжелого несчастного случая».

- За 2016 - 2018 год из 839 пострадавших, окончивших лечение, работают 714 человек. То есть 85%. Это очень хороший показатель, - говорит Александр Никитин, заместитель управляющего Свердловского отделения Фонда социального страхования РФ.

Также в Фонде отмечают, что немало средств выделяется и на предотвращение несчастных случаев.

- Динамика с 2015 года благоприятная, - уточняет Александр Никитин. - Количество всех видов несчастных случаев, легких и тяжелых, снижается.