Погиб мужчина: на трассе под Екатеринбургом два грузовика смяло в гармошку

Жесткая авария на трассе в Свердловской области унесла жизнь человека. ДТП случилось накануне, 6 декабря, на дороге в сторону Тюмени. Там столкнулись два грузовика: один человек погиб и еще один пострадал, передает пресс-служба ГИБДД по региону.

- По предварительным данным, водитель автомобиля «МАН» – мужчина 1970 года рождения, не учел дистанцию до впереди идущего транспортного средства, в результате чего выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем КАМАЗ, - рассказали в ведомстве.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Оба грузовика съехали с дороги. Автомобили смяло в гармошку. Водитель КАМАЗа скончался на месте аварии, а его пассажир отправился в Талицкую ЦРБ с многочисленными переломами. Второй водитель не пострадал. Полиции мужчина пояснил, почему он выехал на встречку.

- Он пояснил, что перед ним двигался автобус, который снизил скорость. Вовремя не приняв меры к соблюдению дистанции, а также во избежание столкновения с автобусом, водитель автомобиля «МАН» вывернул руль влево и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем КАМАЗ, - добавили в полиции.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия. Погибший водитель и пострадавший пассажир – это жители поселка Байкалово. Грузовой автомобиль «МАН» ехал в Красноярск после погрузки в Екатеринбурге.