2019-12-02T17:53:06+03:00
Общество

Загулял с одноклассницей: в Екатеринбурге жители дома скрутили участкового, севшего пьяным за руль

В момент пьяных покатушек Тофик Кадыров был в форме офицера МВД
Евгений Стоянов
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Тофика Кадырова могут уволить из системы МВД, сейчас по нему идет проверка. Фото: ГУ МВД по Свердловской областиТофика Кадырова могут уволить из системы МВД, сейчас по нему идет проверка. Фото: ГУ МВД по Свердловской области
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В минувшие выходные жители элитной высотки на Энгельса,15 сумели скрутить пьяного участкового, который сел за руль своей машины и пытался уехать.

Все произошло в субботу. Участковый отдела полиции №6 Тофик Кадыров приехал в гости к своей однокласснице. Дружеская встреча переросла в посиделки с алкоголем. Ближе к утру, Кадыров решил уезжать из гостей. Но алкогольное опьянение и наличие форменной одежды не помешало участковому сесть за руль своей Hyundai. Несмотря на то, что в этот момент уже было пять утра, жители элитного дома успели заметить пьяные виражи нетрезвого водителя.

Жильцы вызвали ГИБДД, а затем сами сумели забрать у участкового ключи от машины, рассказывает «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах. Вскоре на место приехали сотрудники ГИБДД. Освидетельствование показало, что Кадыров был пьян.

Жителям этого дома удалось забрать ключи у пьяного полицейского. Фото: google.com/maps

Жителям этого дома удалось забрать ключи у пьяного полицейского. Фото: google.com/maps

Информацию о произошедшем «Комсомолке» подтвердили в ГУ МВД.

- В настоящее время по данному факту УМВД по Екатеринбургу проводится служебная проверка. В рамках проверки действиям участкового будет дана принципиальная оценка. Также будет решен вопрос о его дальнейшем пребывании в системе МВД, - рассказал глава пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.

Также он уточнил, что в момент произошедшего участковый был не при исполнении служебных обязанностей, но при этом форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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