«С первого раза залететь невозможно»: родившая в 13 лет блогерша объяснила, почему не предохранялась с парнем

Самая популярная мать-подросток страны – 16-летняя Полина Фетисова из Среднеуральска стала героем программы «Особый случай» на радио «Комсомольская Правда – Екатеринбург». В интервью нашей радиостанции девочка рассказала историю своего раннего материнства.

Также Полина призналась, что в ее школе не было полового воспитания, но при этом она знала о способах контрацепции. Девочка забеременела в 12 лет, но узнала о своем положении лишь через пять месяцев. Тогда она и поняла, что круглый живот стал следствием не лишнего веса.

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- Конечно, я знала, что нужно предохраняться. Когда был первый секс, говорила парню, что нужно все сделать в презервативе. А он отказался, сказал, что ему их не продают и что с первого раза залететь невозможно. Как оказалось – возможно, - рассказала в эфире юная блогерша.

Полина и ее дочка Ульяна. Фото: СОЦСЕТИ

Полина до последнего скрывала беременность от родителей, но за три недели до родов мать девочки обо всем догадалась. Семья поддержала дочь и сделала все возможное, чтобы она и их новорожденная внучка ни в чем не нуждались. В 2017 году на свет появилась маленькая Ульяна.

- Я когда узнала, что Полина беременна, у меня вся жизнь перед глазами пролетела. Сначала растерялась, но на это времени не было, нужно было готовиться становиться бабушкой. Сходили к гинекологу, выяснилось, что уже 35 неделя. А потом стали покупать кроватку, пеленки, подгузники, - вспоминает мама Полины.

Отец ребенка был на год старше Полины. Но когда узнал о том, что станет папой, порвал с ней и стал всячески оскорблять. Его родители также не захотели принимать участие в воспитании Ульяны, за два года они не перечислили семье Фетисовых ни копейки.

В своем блоге Полина рассказывает о воспитании дочери и проблемах, с которыми ей приходится сталкиваться. Фото: СОЦСЕТИ

На YouTube-канале Полины почти 100 тысяч подписчиков. Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас Полина готовится поступать в колледж в надежде выучиться на парикмахера. Несмотря на возраст, она уже самостоятельно зарабатывает – все благодаря рекламе в блогах на YouTube и в Instagram.

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