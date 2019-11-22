Залетела в 12, родила в 13: с какими сложностями сталкивается самая популярная несовершеннолетняя мама-блогер

«Я была обычным ребенком: ходила в школу, дружила с девочками… А потом я родила» - так начинается блог на You-Tube канале Полины Фетисовой. Школьница родила в 13 лет! Сейчас она рассказывает о трудностях, с которыми приходится сталкиваться несовершеннолетней матери-одиночке. А ее трогательные ролики на YouTube набирают по два миллиона просмотров.

ОН ПЕРВЫЙ ПРИЗНАЛСЯ В ЛЮБВИ

С будущим отцом своего ребенка Полина познакомилась спонтанно. «ВКонтакте» со страницы без фотографий ей пришло таинственное послание: «Я часто вижу тебя в школе…» Свое имя мальчик оставил в секрете. Чем и заинтриговал Полину. Несколько дней девочка ходила по школе, пытаясь отыскать глазами поклонника. Но тщетно. Как-то раз Полине позвонила лучшая подружка. Мол, познакомилась с классными парнями, пойдем гулять… Алексей (имя изменено – Прим. Ред.) оказался среди новых друзей девочек.

- Он первый признался мне в симпатии. Начал ухаживать, звал гулять, писал красивые СМС-ки, - слегка покраснев, рассказывает Полина. – Леша был в пятом классе, а я в шестом. Но он был на год старше меня, так как поздно пошел в школу. Мы начали встречаться. Уже через месяц он начал намекать на секс… Поначалу я отдергивала его. Просила убрать руки и не трогать меня ниже пояса.

Но через полгода отношений мальчик все-таки добился своего. Это произошло дома у Алексея, когда подростки остались наедине.

- Он закрыл дверь комнаты и начал упрашивать, - продолжает Полина. - Я была категорически против, у меня близился осмотр у гинеколога. И все же он добился своего. Не знаю, занимались ли тогда мои одноклассники сексом, но в школе была парочка старшеклассниц, которые родили до окончания 11 класса.

ДНЕМ ВТЯГИВАЛА ЖИВОТ, ПО НОЧАМ РЫДАЛА

- Время шло, я начала набирать вес. Думала гены – у нас в семье все женщины полные,- разводит руками Полина. - А потом живот стал большим и зашевелился. Так я и поняла, что дело не в лишнем весе. Прочитала в интернете, что если ребенок шевелится – значит уже пятый месяц, плод уже большой.

Напуганная девочка первым делом написала любимому. Но реакция Алексея застала ее врасплох:

- Какой ребенок?! Да ты [девушка легкого поведения]! - резко ответил подросток и тут же заблокировал подругу во всех социальных сетях.

После родов Полина стала больше внимания уделять своей внешности. Фото: предоставлено героиней публикации

Растерянная Полина закрылась в комнате и зарыдала в подушку. Первая мысль была об аборте. Но в том же Интернете писали, что на таком позднем сроке делать его нельзя. Сказать родителям – страшно.

- Я осталась одна, - эта мысль постоянно крутилась у меня в голове, - признается Полина. – Говорить родителям я не просто боялась… Я думала, их хватит удар от таких новостей.

Родители школьницы, действительно, ни о чем не догадывались. Папа лишь изредка намекал дочери, что неплохо было бы и спортом заняться. И даже купил ей обруч. Полина усердно его крутила - на животе даже оставались синяки. Их и заметила мама девочки. Начала смотреть и ахнула – в этот момент внутри кто-то сильно толкнул ножкой.

- Я не боялась, что они разозлятся на меня. Думала, что их хватит удар от таких новостей, - признается Полина. – Мама поняла, что я в положении, уже когда не получалось втягивать живот.

- Я на всю жизнь запомнила тот момент, когда узнала о беременности Полины, - говорит мама блогерши Ольга Мылтасова. – Сначала вся жизнь пролетела перед глазами, но потом взяла себя в руки. Не было смысла кричать или поднимать панику, моя дочь была напугана, плакала, нужно было поддержать ее. Вместе с отцом мы провели семейный совет. А потом пошли на УЗИ. Была 35-ая неделя. Еще через три недели на свет появилась Ульяна.

ПОСЛЕ РОДОВ ВЗЯЛА СЕБЯ В РУКИ

Полина заботливо гладит дочурку по голове. Малышка улыбается и почесывает щеку. Сейчас ей уже два годика. Недавно подхватили ветрянку.

- Хорошо, что сейчас. Лучше в детстве переболеть, - со знанием дела говорит молодая мама. – Уля родилась здоровенькой, весом 3 800, ростом 50 см. Первый месяц кормила грудью, но грудь была маленькой - молоко не сцеживалось. Первое слово «баба» она сказала в пять месяцев, первые шаги сделала в 1 год и 1 месяц. (Задумалась) Дочка кардинально изменила мою жизнь. После ее рождения я сбросила 15 кг. Стала больше внимания уделять внешнему виду, пользоваться косметикой. До родов я даже не стриглась нормально. А сейчас хочется быть опрятной, да и в кадре нужно быть красивой (Смеется).

Мамочки советуют Полине меньше показывать дочку на камеру - могут сглазить. Фото: предоставлено героиней публикации

- А как отреагировали родители Алексея?

- Сначала они избегали нас, а потом стали выдумывать небылицы, что я забеременела от другого мальчика, - объясняет Полина. – Но Леша был у меня первым. Мой папа сразу сказал – «Нам от них ничего не надо». И на алименты подавать не будем, чтобы в старости этот козел не мог потребовать их от Ульяны.

- Знаете, я счастлива быть бабушкой, - подключается к разговору мама Полины. – У нас нет никаких претензий к семье отца ребенка. В нужный момент они не протянули руку помощи, поэтому бог им судья. С его мамой часто видимся, она работает кассиром в магазине. Но не более. Они не интересуются жизнью Ульяны, и нам сейчас это и не надо.

Малышка Ульяна еще не понимает, что ее мама местная знаменитость. Фото: предоставлено героиней публикации

В школе, где училась девочка, тоже не обрадовались. Полину пришлось перевести на домашнее обучение, подальше от сверстников, которые начали ее травить. Подружки от школьницы тоже отвернулись, ведь «общаться с той, что залетела в 12 – стремно».

- Полина была обычной девочкой, получила аттестат. Школа сделала все возможное, чтобы она окончила 9 класс, - нехотя рассказывает директор школы № 31 Среднеуральска Алена Калашникова. Для нее в этой истории «гордится нечем».

ЗАРАБАТЫВАЮ НА РЕКЛАМЕ

- С появлением Ульяны многие парни стали мне писать в надежде, что со мной можно без проблем переспать, - признается Полина. – Тогда, как и сейчас, я не хочу с кем-то заводить отношения. Я на улице то бываю от силы два часа в день. Хочется уделить время себе или встретится с подругами. Но если задумать, если и встречаться – то со сверстником. Взрослые дяди или малолетки мне не нужны!

- А как реагируют окружающие, когда узнают, что в 16 (У Полины 17 октября было день рождения), у тебя уже есть двухгодовалая дочка?

- Да нормально, негатива в мою сторону от них нет. Помню, в первые месяцы после родов к нам пришел педиатр. Увидел Улю и стал искать мою маму. Она в 43 выглядела на 35 и все думали, что она рожала. Но когда я сказала ему, что это мой ребенок – он потерял дар речи, стал заикаться (Смеется).

Воспитывать Ульяну Полине пока помогают родители. Кормят, гуляют, читают сказки на ночь. Покупают все самое необходимое от подгузников до кроватки с коляской. А недавно Полина и сама начала зарабатывать. Доход начал приносить канал на YouTube, который она решилась завести спустя год после рождения дочки. К ее удивлению аудитория набралась довольно быстро. Сейчас у нее 100 тысяч подписчиков, а видео, на котором Полина рассказывает свою историю, набирают под два миллиона просмотров!

- Так как моя аудитория – это подростки и мамочки, в основном я рассказываю о начинающих блогерах или рекламирую детскую одежду и питание, - говорит Полина. – За рекламу в Instagram (andreevna3973 - прим.ред) получаю по 12 тысяч в месяц, за Youtube-канал недавно получила шесть тысяч. В большей степени я рассказываю о своей жизни и воспитании Ульяны, о бытовых трудностях, с которыми приходится сталкиваться ежедневно. Например – для нас не нашлось место в государственном садике, приходится по 10 тысяч в месяц платить за частный. Кстати, недавно мне сказали, что Леша тоже смотрит видео...

Видео, в котором Полина рассказывает свою историю - собрало почти два миллиона просмотров

Кроме того, Полина мечтает поступить в екатеринбургский колледж на парикмахера:

- Я все равно отношусь к блогерству, как к временному явлению. Сегодня мы популярны, а завтра – никому не нужны. Поэтому хочу иметь образование и постоянную работу.

КСТАТИ

Согласно данным федерального опроса «Российские школьники: политические, сексуальные и карьерные предпочтения», которое проводила компания «Михайлов и Партнеры. Аналитика», три четверти старшеклассников считают более чем допустимым секс до брака. Из них 66% признаются, что уже живут половой жизнью. Но при этом 48% считает, что лишиться девственности можно лишь с 16-17 лет.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Антон Штоль, адвокат:

- Признаков криминала в этой ситуации точно нет, так как дети были ровесниками, когда забеременела Полина. В данном случае можно взыскать алименты с родителей отца, а когда ему исполнится 18 – и с него самого. Размер выплат устанавливает суд. Это либо до 25% от дохода бабушки или дедушки, или в размере минимального прожиточного минимума. Если отец в суде не признает отцовство, его отправят на ДНК-тест.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

Сергей Беломестнов, заместитель главного врача по родовспоможению городской клинической больницы №14 Екатеринбурга:

- К сожалению, подростковая беременность, как правило, не запланирована. И в 80% оканчивается искусственным прерыванием беременности. Учитывая, что юный организм еще в стадии физиологического развития, большинство беременностей становятся осложненными. И как следствие, повышается риск преждевременных родов, кровотечений, послеродовых септических заболеваний. Кроме того, ранняя беременность – это испытание для репродуктивной системы подростка. И может в дальнейшем определить развитие серьезных эндокринных нарушений, вплоть до бесплодия.

Полина узнала о том, что ждет ребенка на пятом месяце беременности. Фото: предоставлено героиней публикации

ОФИЦИАЛЬНО

По данным Министерства здравоохранения Свердловской области в регионе за последние пять лет в 1,6 раз снизилось количество подростков, забеременевших до 14 лет. В 2014 году было 13 случаев, в 2018-м – 8 случаев. В том числе в течение последних 5-ти лет на территории области так же отмечается положительная динамика по снижению уровня прерванных беременностей среди подростков в два раза.