2019-12-02T08:47:07+03:00
Авто

Привод, гарантия, клиренс: как выбрать машину для зимы

На что нужно обращать внимание при выборе машины и как сделать так, чтобы зимой не было проблем
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Фото: пресс-служба AudiФото: пресс-служба Audi
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С наступлением холодов автомобилисты практически по всей России сталкиваются с одной и той же проблемой: запусками двигателя после морозной ноги, наледью на лобовом стекле и невозможностью преодолеть высокие сугробы. Мы выяснили у экспертов, на что нужно обращать внимание при выборе машины и как сделать так, чтобы зимой не было проблем.

Выбирайте полноприводные модели

Задний привод дарит полную палитру эмоций за рулем, но такие машины совершенно не приспособлены к суровой русской зиме. Более того, на заднеприводных автомобилях нужно уметь правильно ездить – неопытный водитель может допустить занос и, соответственно, спровоцировать аварийную ситуацию. Передний привод в этом плане ведет себя более предсказуемо, но в самый ответственный момент может подвести, закопавшись в снегу.

Полный привод – это практично и, главное, безопасно. Продвинутые системы полного привода вроде Audi quattro (Q5, Q7, Q8) не только легко себя чувствуют на бездорожье, но еще и помогают ввинчиваться в скользкие повороты, делая часть работы за водителя. Система полного привода quattro обеспечивает наилучшую проходимость и при этом помогает экономить топливо за счет умных алгоритмов работы.

Происходит это следующим образом: электроника анализирует скорость вращения колес, сопоставляет данные и выясняет, какое из них буксует. После этого quattro слегка притормаживает буксующее колесо и передает крутящий момент туда, где сцепление лучше. Весь процесс занимает доли секунды, то есть незаметно для водителя.

Фото: пресс-служба Audi

Фото: пресс-служба Audi

Двигатель не должен бояться холодов

Сердце автомобиля – его двигатель – должен быть подготовлен к самым суровым условиям эксплуатации. То есть беспроблемно запускаться после морозной ночи, не потреблять масло и, конечно, отличаться скромными аппетитами. Последний пункт не менее важен, чем остальные – аналитики топливного рынка прогнозируют дальнейший рост цен на бензин.

Всем этим параметрам соответствуют, например, технологичные турбированные моторы от Audi – TFSI. У них очень высокий КПД, огромный ресурс, но главное, что они легко переносят морозные зимы. Эти двигатели работают в паре с коробками s tronic – еще один надежный узел, который помогает экономить топливо, радует быстрыми переключениями и не боится перегрева.

Обращайте внимание на наличие «теплых опций»

Подогрев руля, сидений, зеркал и лобового стекла – это минимальный набор, который должен быть в подготовленном к зиме автомобиле. Audi предлагает все это оборудование в своих кроссоверах и внедорожниках Q5, Q7 и Q8. Более того, эти модели можно заказать еще и со штатным предпусковым подогревателем, который заранее прогреет салон и поможет мотору запуститься, даже когда на улице экстремально низкая температура. Важно, что в случае с Audi не нужно обращаться в сторонние компании и устанавливать системы сомнительного качества, которые могут навредить автомобилю.

Большой клиренс – залог успеха на бездорожье

Обычно, когда речь заходит о подготовленных к бездорожью автомобилях, то клиренс в 200 мм принято считать разумным минимумом. Продвинутые внедорожники имеют просвет в 210-220 мм. Однако лучше, когда клиренс можно регулировать самостоятельно, то есть автомобиль оснащен пневмоподвеской. Одной лишь кнопкой можно опустить или, наоборот, приподнять автомобиль – все зависит от конкретной дорожной ситуации. Максимальный клиренс Audi Q7 с пневмоподвеской составляет 235 мм – это больше, чем у большинства рамных внедорожников.

Фото: пресс-служба Audi

Фото: пресс-служба Audi

Выбирайте машину с большой гарантией

Чем больше заводская гарантия – тем ликвиднее машина. Но гораздо важнее, что в течение гарантийного срока можно избавить себя от лишних трат, связанных с дорогостоящими ремонтами. Например, Audi предлагает на свои модели полноценную четырехлетнюю гарантию – этого нет ни у одного из премиальных брендов в России. Причем в первые два года не действует даже ограничение пробега.

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