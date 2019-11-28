На Урале 17-летний атлет спас ребенка, который провалился под лед

На Рефтинском водохранилище едва не случилась беда. Накануне под лед провалился ребенок и мог погибнуть, но на помощь пришел 17-летний подросток. Героем оказался Дмитрий Хмелин, студент Асбестовского политехникума.

22 ноября Дмитрий рыбачил с товарищем на водоеме недалеко от поселка Рефтинский. Пока парни разворачивали снасти, поблизости на лед выбежали несколько мальчишек. Один из них решил проверить поверхность на прочность у самой кромки, начал щупать ее ногой. В миг лед треснул и ребенок оказался в воде.

- Дмитрий крикнул детям, чтобы они позвали на помощь взрослых, а сам бросился на помощь мальчику. Парень лег на живот, подполз к краю льда, протянул мальчику руку и стал пятиться назад, вытаскивая его из воды. Когда ребята оказались на берегу, школьника сильно трясло и он еле стоял на ногах, - рассказывают спасатели.

Парень занимается воркаутом. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Чтобы отогреть спасенного из ледяной воды мальчика, Дмитрий сначала снял с него всю мокрую одежу и повел ребенка в сторону центра культуры и искусства, который был поблизости. Там им уже оказали всю необходимую помощь.

- За самоотверженные действия по спасению мальчика из воды в Главном управлении МЧС России по Свердловской области рассматривается вопрос о представлении Дмитрия Хмелинина к награде МЧС России, - добавили в региональном МЧС.

Отметим, Дмитрий вое свободное время часто проводит на рыбалке, его стаж составляет без малого 10 лет. У него хорошая спортивная подготовка, так как увлекается воркаутом.