2019-11-25T09:43:59+03:00
Общество

Свердловская область – лидер в УрФО по въездному туризму: почему?

Регион вошел в топ-10 по России
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Фото: Борис ЯрковФото: Борис Ярков
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Свердловская область вошла в десятку лучших регионов России по объему туристических услуг Национального туристического рейтинга. На область приходится около 60% всего объема туруслуг Уральского федерального округа.

В эти дни в Екатеринбурге проходит совещание председателей региональных отделений Руского географического общества Уральского, Северо-Западного, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. На мероприятии участники познакомились с опытом организации въездного и внутреннего туризма в Свердловской области.

По словам заместителя губернатора региона Павла Крекова, за последние годы приток туристов на Средний Урал существенно вырос. Для этого в области создали инфраструктуру, поэтому интерес гостей постоянно растет.

- Наш регион имеет целых ряд эксклюзивных мест, которые привлекают туристов. Когда люди имеют возможность видеть, какая у нас огромная и интересная страна, это очень важно с точки зрения идеологии и экономики, - заявил Павел Креков.

Перспективы туристической отрасли в регионе обозначены в стратегии развития внутреннего и въездного туризма до 2035 года, принятой правительством Свердловской области.

Из региональной казны выделяются деньги на формирование туристско-реакционных кластеров. Яркий пример – «Гора Белая» под Нижним Тагилом. Также предоставляются субсидии муниципалитетам на благоустройство туристических объектов, финансово поддерживаются событийные и социально ориентированные туристические объекты.

Планы по развитию внутреннего туризма в Свердловской области поддерживают члены Свердловского областного отделения Русского географического общества. Также свой весомый вклад вносят местные ячейки РГО в Тавде и Краснотурьинске.

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