Бас-гитарист и каратист: учитель из Екатеринбурга стал лучшим в России и странах СНГ

Преподаватель истории и обществознания гимназии №9 Михаил Фомин стал лучшим учителем России и стран СНГ. Его отметили на международной профессиональной олимпиаде педагогов «Профи – 2019», которая накануне прошла в Перми.

Михаил преподает уже седьмой год, на его плечах ответственность за несколько классов-выпускников. В «Девятке» он работает уже пять лет. По образованию – историк, окончил УрГУ, но работать по специальности сразу не пошел.

- В какой-то момент я подумал и решил, что пора бы найти работу, связанную с моим образованием. Все-таки не зря же я шесть лет потратил? – Рассказал «Комсомолке» Михаил. – Ну, и пришел в школу работать, мне знакомый с кафедры посоветовал.

А еще занимается карате. Фото: соцсети

В свободное от работы время мужчина серьезно занимается восточными единоборствами - карате, а раньше все силы и энергию отдавал музыке, играл на бас-гитаре в собственной группе. Вот только в последнее время из-за сильно большой нагрузки все хобби отошли на второй план.

- Я еще раньше любил играть в компьютерные игры, вот только давно за них не садился, - вспоминает Михаил. - Недавно открыл одну и понял, что не заходил в нее с сентября месяца. Времени не было.

С учениками у Михаила очень хорошие отношения. Они часто общаются в соцсети «ВКонтакте» и следят за жизнью своего преподавателя, во многом беря с него пример.

- Я довольно часто консультирую их по каким-то учебным вопросам прямо в «личке», благо, сейчас технологии это позволяют – удобно и просто, - замечает Михаил. – Они сами пишут, задают вопросы, там же записываются на личные консультации.

Михаил боролся за важную награду уже не первый год - в олимпиаде он участвует четвертый раз. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

А в свободное от учебы время они вместе ходят по различным культурным мероприятиям, в кино, а иногда даже на концерты.

В олимпиаде за первое место боролись почти две тысячи педагогов со всей России и стран СНГ. Сам Михаил участвует в ней не первый год – это была четвертая попытка, которая, наконец, привела его к громкому и важному званию. В этом году состязания проводились по пяти постоянным предметам: английский язык, обществознание, русский язык, информатика и математика.