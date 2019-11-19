«Врачи сказали, что у нас нет шансов»: на Урале мать-одиночка влезла в долги, чтобы вылечить маленького сына

Жительница Свердловской области пять лет пытается поставить на ноги своего сына. Ребенку Натальи почти с самого рождения поставили диагноз ДЦП и гидроцефалию, мальчик самостоятельно не ходит. Но сейчас появился шанс помочь малышу сделать первые шаги, нужна дорогая и регулярная реабилитация.

Кирилл Лукашевич родился раньше положенного срока. Маму мальчика Наталью экстренно привезли в родовое отделение и прокесарили, а после ребенка положили под капельницу.

- Врачи сказали, что у нас нет шансов, и Кирюша может не выжить. Но мой мальчик оказался сильным мальчиком и выкарабкался. Нас выписали. До трех месяцев я не замечала никаких отклонений, - рассказывает «Комсомолке» Наталья Лукашевич.

Фото: предоставлено Натальей Лукашевич

Кирилл перестал развиваться, и тогда мама забила тревогу. По словам женщины, у мальчика голова лежала на правом плече, а ручка не работала. Оказалось, что у младенца была парализована вся правая сторона. Позже врачи объяснили Наталье, что малыш пережил микроинсульт. К восьми месяцам специалисты поставили им диагноз ДЦП и гидроцефалию. С тех пор началась неравная борьба с болезнью.

- Мы ездили по платным и бесплатным клиникам. За пять лет было много реабилитаций и никакие не давали результаты. Еще мы поздно обратились к врачам с гидроцефалией. Кирюше сделали операцию и откачали жидкость из головы. Сейчас у него мозг развит на 1,4 и он почти ничего не видит, - продолжает женщина.

Фото: предоставлено Натальей Лукашевич

Последняя реабилитация начала давать прогресс. Её Кирюша вместе с мамой проходили в Казани. Мальчик начал проявлять интерес к занятиям, теперь он с удовольствием стоит в опоре на тренажере. И у семьи появился шанс, что малыш начнет ходить.

Следующая реабилитация у мальчика летом. Для этого нужно собрать 212 тысяч рублей. Но у Лукашевич таких денег нет. Наталья воспитывает двоих детей одна. Муж, когда узнал о болезни младшего сына Кирюши, сразу сбежал и никак не помогает, платит только небольшие алименты. Ради лечения Наталья и ее родители влезли в долги.

Если вы хотите помочь 5-летнему Кирюше, публикуем их реквизиты:

Карта Сбербанка:4276 1625 8046 1256

Перевод по номеру телефона: 8 963 445 50 81 который привязан к карточке.

Получатель: Лукашевич Наталья Сергеевна (мама)

Телефон мамы для связи: Лукашевич Наталья Сергеевна: 8 963 031 38 50.