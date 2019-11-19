2019-11-19T16:38:22+03:00
Общество

«Врачи сказали, что у нас нет шансов»: на Урале мать-одиночка влезла в долги, чтобы вылечить маленького сына

Пятилетнему Кириллу требуется постоянная реабилитация, и тогда он сможет научиться ходить
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: предоставлено Натальей ЛукашевичФото: предоставлено Натальей Лукашевич
Изменить размер текста:

Жительница Свердловской области пять лет пытается поставить на ноги своего сына. Ребенку Натальи почти с самого рождения поставили диагноз ДЦП и гидроцефалию, мальчик самостоятельно не ходит. Но сейчас появился шанс помочь малышу сделать первые шаги, нужна дорогая и регулярная реабилитация.

Кирилл Лукашевич родился раньше положенного срока. Маму мальчика Наталью экстренно привезли в родовое отделение и прокесарили, а после ребенка положили под капельницу.

- Врачи сказали, что у нас нет шансов, и Кирюша может не выжить. Но мой мальчик оказался сильным мальчиком и выкарабкался. Нас выписали. До трех месяцев я не замечала никаких отклонений, - рассказывает «Комсомолке» Наталья Лукашевич.

Фото: предоставлено Натальей Лукашевич

Фото: предоставлено Натальей Лукашевич

Кирилл перестал развиваться, и тогда мама забила тревогу. По словам женщины, у мальчика голова лежала на правом плече, а ручка не работала. Оказалось, что у младенца была парализована вся правая сторона. Позже врачи объяснили Наталье, что малыш пережил микроинсульт. К восьми месяцам специалисты поставили им диагноз ДЦП и гидроцефалию. С тех пор началась неравная борьба с болезнью.

- Мы ездили по платным и бесплатным клиникам. За пять лет было много реабилитаций и никакие не давали результаты. Еще мы поздно обратились к врачам с гидроцефалией. Кирюше сделали операцию и откачали жидкость из головы. Сейчас у него мозг развит на 1,4 и он почти ничего не видит, - продолжает женщина.

Фото: предоставлено Натальей Лукашевич

Фото: предоставлено Натальей Лукашевич

Последняя реабилитация начала давать прогресс. Её Кирюша вместе с мамой проходили в Казани. Мальчик начал проявлять интерес к занятиям, теперь он с удовольствием стоит в опоре на тренажере. И у семьи появился шанс, что малыш начнет ходить.

Следующая реабилитация у мальчика летом. Для этого нужно собрать 212 тысяч рублей. Но у Лукашевич таких денег нет. Наталья воспитывает двоих детей одна. Муж, когда узнал о болезни младшего сына Кирюши, сразу сбежал и никак не помогает, платит только небольшие алименты. Ради лечения Наталья и ее родители влезли в долги.

Если вы хотите помочь 5-летнему Кирюше, публикуем их реквизиты:

Карта Сбербанка:4276 1625 8046 1256

Перевод по номеру телефона: 8 963 445 50 81 который привязан к карточке.

Получатель: Лукашевич Наталья Сергеевна (мама)

Телефон мамы для связи: Лукашевич Наталья Сергеевна: 8 963 031 38 50.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ВИЗ-Сталь представила уникальную выставку картин молодых художников «Созданы из стали»
Ведущий мировой производитель трансформаторного проката компания ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) представила выставку живописных и графических работ молодых художников «Созданы из стали»
Новости 24
Из Екатеринбурга в Саратов теперь можно долететь прямым рейсом
ВТБ первым на рынке запустил котирование биржевого фонда в трех валютах
К началу курортного сезона из Екатеринбурга в Крым запустят поезда
Банк УРАЛСИБ предлагает коробочный продукт от «УРАЛСИБ Страхование» «ДМС. Здоровый коллектив
«Чтобы не скучать»: в Екатеринбурге разработали приложение для тех, кто путешествует в поездах
ВТБ собирает предпринимателей за «Честным столом»
Вдова режиссера, нашедшего останки Николая II, представит в Екатеринбурге его последнюю книгу
Екатеринбург на три дня погрузится в смог
«Хотел пешком пройти 13 километров»: на темной свердловской трассе росгвардеец спас потерявшегося мальчика
Грозит до 10 лет тюрьмы: на Урале разыскивают бизнесмена, который обдурил клиентов на 115 миллионов
Важно знать: родителей с детьми приглашают на тренинг по безопасности
На укладку плитки в Екатеринбурге в 2020 году выделят еще 40 миллионов
В Верхотурье подвели первые итоги экологической реформы
Доставайте коньки, время пришло: в Екатеринбурге на стадионе «Юность» открывается каток
Депутаты гордумы лишили Высокинского права присваивать звание почетного гражданина Екатеринбурга
Депутатам Екатеринбургской думы предложили отказаться от переезда в ЦУМ
«Возьмите с собой термос и лопату»: спасатели МЧС дали свердловским водителям несколько советов, как пережить первые холода
После смерти ребенка на Урале следователи завели уголовное дело
В Екатеринбурге вынесли приговор деду-пикету, который во время «скверных» протестов бил полицейского газетой
Тестируем «Кванториум», слушаем Артема Соловейчика, перезагружаем мозг
В Екатеринбурге сеть «Мегамарт» превратят в торговые центры