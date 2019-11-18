2019-11-18T14:08:02+03:00
Происшествия

Отвлеклась на звонок и не уследила за дорогой: на свердловской трассе женщина-водитель устроила смертельное ДТП

Сильно пострадали три человека, один – погиб
Мария Трапезникова
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Женщина отвлеклась на телефонный звонок. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиЖенщина отвлеклась на телефонный звонок. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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Сегодня утром, 18 ноября, около 10:00 на 37-ом километре трассы КамышловСухой Лог 40-летняя женщина-водитель, которая сидела за рулем Volvo, не уследила за дорогой и устроила смертельное ДТП.

- Женщина отвлеклась на телефонный звонок, не проследила за дорогой и выехала на встречку, где лоб в лоб столкнулась со встречным Mitsubishi под управлением 50-летнего мужчины, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

В результате жесткого столкновения с травмами различной степени тяжести в Сухоложскую районную больницу были доставлены водители и три пассажира Mitsubishi – женщины 45 и 47 лет и 15-летний подросток. Он в момент аварии находился на заднем сидении – его везли на обследование в больницу.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- К сожалению, позже одна из пассажирок от полученных травм скончалась в больнице, - добавили в ГИБДД. – У второй женщины диагностированы переломы бедра и предплечья. Мальчика отправили в больницу с переломом ключицы.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Женщина-водитель Volvo травм не получила. Ни у кого из водителей не было зафиксировано состояние алкогольного опьянения. Все были пристегнуты ремнями безопасности. Сейчас аварией занимаются сотрудники Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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