2019-11-15T14:51:36+03:00
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«В клинике такое делали впервые»: в Екатеринбург енотик Зорро спас жизнь сородичу Ракете

После вирусной инфекции у Ракеты начали отказывать внутренние органы [ВИДЕО]
Олег ГАЛИМОВ
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Енот-донор чувствует себя хорошо. Фото: научный зоопарк «Все как у зверей»Енот-донор чувствует себя хорошо. Фото: научный зоопарк «Все как у зверей»
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В Екатеринбурге ветеринары клиники «Зоодоктор» провели редкую операцию по переливанию крови еноту. К врачам поступил питомец по кличке Ракета, у которого после вирусной инфекции начали отказывать внутренние органы, и развилась анемия. Поэтому было принято решение искать енота-донора, им стал сородич Зорро из контактного зоопарка.

Фото: научный зоопарк «Все как у зверей»

Фото: научный зоопарк «Все как у зверей»

- Операция прошла спокойно и успешно, - рассказывает «Комсомолке» зоотехник научного зоопарка «Все как у зверей» Василиса Валов. – Мы даже не ожидали, что Зорро будет себя так хорошо вести. Лишь на всякий случай перемотали ему мордочку, вдруг он бы укусил врача?

Ветеринары перелили кровь от одного енота другому.Видео: частный зоопарк "Все как у зверей"! другой источник

Сначала ветеринары взяли у Зорро кровь на биопробу, а затем отобрали 100 миллилитров крови. Разумеется, в этот момент енотик был под наркозом.

- Зорро уже вернулся в зоопарк, отдыхает. В клинике сказали, что регулярно переливают кровь животным, но енотам такое делали впервые.

У Зорро взяли 100 миллилитров крови. Фото: научный зоопарк «Все как у зверей»

У Зорро взяли 100 миллилитров крови. Фото: научный зоопарк «Все как у зверей»

Фото: научный зоопарк «Все как у зверей»

Фото: научный зоопарк «Все как у зверей»

Сейчас в клинике остается енот Ракета, в эти минуты ему переливают кровь донора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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