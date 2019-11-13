Форум «Города России: 2030»: в Екатеринбург съехались сотни специалистов

В Екатеринбурге проходит четвертый общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030: территория проектов», который собрал сотни специалистов со всей страны. Именно здесь у экспертов есть возможность поделиться друг с другом опытом и инструментами муниципального развития.

- Разница в результатах реализации между муниципалитетами иногда разительна, и на этом фоне, как никто другой, выделяется Екатеринбург. На примере благоустройства дворов, придомовых территорий мы видим, как в лучшую сторону меняется облик уральской столицы. Все это выполняется в рамках национальной программы «Комфортная городская среда». Все изменения в нашем мегаполисе, где всегда была сильна система местного самоуправления, происходят с непосредственным участием общественности, - рассказала по итогам первого дня работы директор Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова.

Одной из важных проблем, поднятых в первый день на форуме, стал вопрос взаимодействия крупных мегаполисов и городов-спутников.

- Сегодня существуют неточности и законодательные барьеры, которые мешают созданию единого пространства. Пути их устранения обсуждались на площадках форума, - рассказывает представитель Общественной палаты РФ Андрей Максимов.