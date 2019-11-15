2019-11-15T11:47:10+03:00
Экономика

ВИЗ-Сталь готовит будущих металлургов

Учебный курс комбинирует теоретическое и производственное обучение на предприятии
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Прокатный участок. Фото: пресс-служба ВИЗ-СталиПрокатный участок. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали
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Компания ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) начала цикл производственных занятий для студентов четвертого курса Уральского политехнического колледжа, которые обучаются по специальности «Обработка металлов давлением».

Образовательная программа разработана специально для базового учебного заведения, с которым завод сотрудничает на протяжении многих лет. Чтобы будущие металлурги смогли глубже освоить основные этапы производства, учебный курс комбинирует теоретическое и производственное обучение на предприятии.

На первом занятии студенты сначала в теории изучили технологические процессы прокатного участка. Обучение продолжилось в цехе, где будущие металлурги увидели работу станов, которые производят холодную прокатку одного из самых сложных видов металлопродукции – трансформаторной стали.

Прокатный участок. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

Прокатный участок. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

На следующих занятиях студенты познакомятся с технологическими операциями цеха холодной прокатки, которые проходят на термических участках и участке отделки готовой продукции.

- Современному металлургическому производству нужны подготовленные для работы на производстве специалисты, поэтому студентам профильных учебных заведений ВИЗ-Сталь уделяет особое внимание. Завод не только помогает ребятам получить практический опыт, но и в дальнейшем дает им возможность получить стабильную работу, конкурентоспособную заработную плату, возможность профессионального и карьерного роста, – отметила начальник отдела кадров ВИЗ-Стали Ольга Щербо.

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