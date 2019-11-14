Покупали купюры в интернете и тратили на биткоины: На Урале задержали банду фальшивомонетчиков

В Екатеринбурге и Первоуральске полицейские провели операцию по задержанию шестерых парней. Их подозревают в создании группировки, занимающейся фальшивомонетничеством. Четверо из них - жители Первоуральска, а двое – екатеринбуржцы.

Их задержали в прошлый четверг и в выходные.

Интересно, что предполагаемому организатору «бизнеса» Виктору Конюхову всего лишь 20 лет. Остальные подозреваемые примерно такого же возраста.

Как рассказала «КП-Екатеринбург» адвокат Виктора Конюхова Елена Гончарова, парень не отрицает, что покупал в интернете фальшивки. Для покупки он использовал биткоины.

- Мы подали ходатайство о заключении досудебного соглашения. Моему клиенту вменяют создание организованной преступной группы. Наказание по этой статье до 15 лет лишения свободы. Для расследования этого дела уже создана следственно-оперативная группа, - рассказала Елена Гончарова.

Полиция возбудила уголовное дело по третьей части статьи 186 (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Следствие считает, что подозреваемые расплачивались фальшивыми пятитысячными, получая на сдачу настоящие деньги.

Виктор Конюхов тратил "прибыль" на биткоины. Фото: предоставлено Еленой Гончаровой

По словам адвоката, силовики вычислили ребят довольно быстро. Поэтому начать вести роскошную жизнь на «заработанное» они не успели. Свою небольшую «прибыль» Виктор Конюхов также вкладывал в биткоины. При задержании у него изъяли две фальшивые пятитысячные купюры, а у остальных подозреваемых – по одной.

Адвокат добилась, чтобы парней не брали под стражу. Эту меру пресечения им пока заменили на запрет определенных действий. Сейчас подозреваемым нельзя общаться между собой и с потерпевшими.

По словам Елены Гончаровой, сейчас уголовное дело находится в Первоуральске, но вскоре его передадут в Главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области.

Начальник пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых в интересах следствия пока воздержался от комментариев. При этом он отметил, что для представителей МВД в работе важен не сиюминутный инфоповод, а неотвратимость наказания для лиц, подозреваемых в тяжких и особо тяжких преступлениях. Также Горелых пообещал, что когда будет собрана достаточная доказательная база, он дополнительно вернется к этой теме.