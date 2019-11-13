2019-11-13T11:09:28+03:00
Происшествия

На Урале бывший судья, которого обвиняют в совращении несовершеннолетних девочек, подался в бега

Уголовное дело против Югова не возбуждали пока история не приобрела большой резонанс
Евгений Стоянов
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Следователи объявили 44-летнего экс-судью в розыск. Фото: ЧРОО «Опора России»Следователи объявили 44-летнего экс-судью в розыск. Фото: ЧРОО «Опора России»
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Четвёртое следственное управление (с дислокацией в Екатеринбурге) СК России объявило в розыск бывшего судью из Челябинской области.

Следствие считает, что 44-летний Сергей Югов с 2009 по 2015 год совершал с двумя девочками, не достигшими 16-летнего возраста, развратные действия. Все происходило в городе Коркино в Челябинской области

Уголовное дело против экс-судьи возбудили по двум статьям УК: 135 (Развратные действия) и 151 (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий).

Эта история приобрела большой общественный резонанс после того, как весной прошлого года на нее обратила внимание уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Она попросила председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина проверить информацию от южноуральца, который записал к Кузнецовой видеобращение. В нем мужчина говорил, что экс-судья, который приходится ему сводным братом, развратил его старшую дочь. На на тот момент ей было меньше 16 лет. Помимо этого он смотрел с девушкой порнографию, а также пил с ней алкоголь. Младшая девочка в свои 8 лет отвергала домогания родственника, а за молчание получала от него подарки.

Отец девочек обращался к руководству областного суда Челябинской области, а также в СК. Но следователи выносили отказ в возбуждении дела.

Анна Кузнецова передала всю информацию в Следственный комитет России Фото: страница Анны Кузнецовой в Facebook

Анна Кузнецова передала всю информацию в Следственный комитет России Фото: страница Анны Кузнецовой в Facebook

После большого общественного резонанса этим делом занялось четвёртое следственное управление (с дислокацией в Екатеринбурге) СК России. Правда, закончить расследование по уголовному делу не удалось. Так как Югов перестал выходить на связь и его местоположение сейчас неизвестно.

В связи с этим СК попросило общественность помочь найти беглого экс-судью.

- Всех, кто обладает интересующей следствие информацией о местонахождении Югова Сергея Витальевича просим сообщать в отдел уголовного розыска ОМВД России по Коркинскому району Челябинской области (город. Коркино, улица Сакко и Ванцетти, д. 81), либо обратиться по телефону 8 (35152) 3-70-94, либо в четвертое следственное управление Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации (город Екатеринбург, улица Щорса, 18), телефон. (343) 297-72-47, - попросили в четвертом следственном управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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