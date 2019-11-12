2019-11-12T16:38:32+03:00
Недвижимость

Битва за землю для метрополитена вскрыла в Екатеринбурге схему вывода участков под жилье

У мэрии появился весомый аргумент для возвращения земельного участка в собственность города
Лев ИСТОМИН
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Свет в конце тоннеля наконец-то появился - чиновники поучили весомый аргумент в защиту земли под станциюСвет в конце тоннеля наконец-то появился - чиновники поучили весомый аргумент в защиту земли под станциюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Недавно глава Екатеринбурга Александр Высокинский анонсировал изменение подхода к развитию мегаполиса после принятия нового стратегического плана развития. В нем не будет места серым схемам раздачи земли под точечную застройку.

С одним из таких примеров город столкнулся, когда на месте будущих вестибюлей станции метрополитена «Бажовская», где несколько лет располагалась автостоянка, а потом «выросло» офисное здание. Речь идет о перекрестке улиц Большакова и 8 Марта.

Администрация города уже несколько месяцев отстаивает этот земельный участок в Арбитражном суде Свердловской области. Несколько лет назад его продали всего за 15% от реальной стоимости.

Теперь выяснилось, что в городе существует схема вывода земель города под жилую застройку. Ведь позже на этом участке планировалось строительство высоток. Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бирюлин заявил, что мэрия обнаружила, что документ о передаче земли компании «Промавтосервис» - это подделка, на основании которой в кадастре изменили вид разрешенного использования земли.

Речь идет о постановлении, которое бывший глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал пять лет назад. В подделке проставлены те же реквизиты, но изменен вид использования участка. В настоящем документе указан запрет на капитальное строительство, а в подделке – разрешается.

Обновленная схема метро Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обновленная схема метроФото: Алексей БУЛАТОВ

На основании этого Бирюлин заявил, что в городе существует схема вывода земельных участков, которые нужны бизнесу для жилищного строительства. Заместитель главы города не уточнил, сколько всего раз подобная схема была реализована в Екатеринбурге. Он отметил, что сейчас в мэрии пытаются исправить ситуацию.

В суде власти города пытаются добиться признание договора купли-продажи участка незаконным. На строительство «Бажовской» город уже потратил в 1,5 миллиарда рублей в нынешних ценах. На этом месте может появиться пересадочная станция первой и третьей ветки метро. Если будет «Бажовская», то на третьей ветке будет возможность построить дополнительную станцию «Парковая» в районе ЦПКиО, ежедневный пассажиропоток которой составит 65 тысяч человек.

Следующее заседание суда пройдет 1 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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