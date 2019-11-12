«Это сильный удар по семейному бюджету»: свердловский детский омбудсмен раскритиковал цирк за «заоблачные» цены на билеты

Уполномоченный по правам детей Свердловской области Игорь Мороков раскритиковал екатеринбургский цирк за слишком высокие цены на билеты. Так, по его словам, один поход с ребенком на представление сильно ударяет по семейному бюджету.

- Многие родители не смеются, они поставлены перед выбором – платить по 1 800 рублей с человека и сидеть на удобных местах, либо 500 рублей – но смотреть представление с верхотуры, из-под самого купола, - отмечает омбудсмен на своем официальном сайте Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области. – И 1800 – не рекорд, бывали билеты ценой и в 2,5 тысячи рублей.

Детских билетов в цирке нет. Фото: скриншот с официального сайта цирка

При этом, как отмечает Мороков, детских билетов на сайте цирка нет вообще. Семье, где больше одного ребенка, поход в цирк вылетит в копеечку – за восемь тысяч (примерная сумма) они могут сходить в кино или дельфинарий, «а потом еще неплохо посидеть в ресторанчике или кафе».

- Цирк – это государственный механизм воспитания в детях (да и во взрослых) добра, смелости, тяги к удивительному и необычному, - добавляет Мороков.

На данный момент, по словам нового руководителя екатеринбургского цирка Тамары Бортниковой, на 2,5 тысячи мест приходит всего несколько сотен зрителей. Поэтому эту ситуацию нужно исправлять.

А не так давно в екатеринбургском цирке сменился руководительФото: Алексей БУЛАТОВ

- Очевидно, что корень проблемы здесь заключается не в позиции конкретного директора цирка, а в государственной политике, которую реализует Росгорцирк и Министерство культуры РФ, - уточняет омбудсмен.

Таким образом, если госполитика в отношении цирка не изменится, людей будет ходить все меньше и меньше.

- Особенно обидно будет за тех детей, которые вырастут, ни разу не побывав в цирке и не увидев вживую клоунов, гимнастов и дрессированных зверей, не получил толику счастья от этого события.

«Комсомолка» связалась с администрацией екатеринбургского цирка и спросила их мнение по поводу высказываний Игоря Морокова. Они обещали прокомментировать ситуацию позже.