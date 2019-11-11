От удара «Lada Largus» перевернулась на крышу: в Екатеринбурге перекресток не поделили два легковых автомобиля

В Екатеринбурге перекресток улиц Репина и Мельникова не поделили два легковых автомобиля - «Lada Largus» и «Toyota Camry». От удара первая машина перевернулась на крышу. На место аварии выезжали скорая помощь и реанимация. К счастью, никто не пострадал. Оба водителя утверждают, что ехали на зеленый сигнал светофора. При этом водитель «Toyota Camry» утверждает, что перевернувшаяся машина «летела» на красный. А хозяин «Lada Largus» это отрицает и говорит, что завершал маневр.

На место аварии приезжали скорая помощь и реанимация Фото: Евгений Стоянов

- Произошло столкновение двух транспортных средств, одно из них перевернулось. Идет разбирательство, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Кто из участников аварии говорит правду, сейчас предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. Перевернувшуюся машину уберут с дороги с помощью эвакуатора. Сейчас на месте аварии дежурят спасатели. Они следят за тем, чтобы лежащая на крыше машина не загорелась.