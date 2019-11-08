Рисковал жизнью и едва не погиб: на Урале 14-летний мальчик спас провалившуюся под лед девочку

В Дегтярске ученик третьего класса Дима Апресов спас 11-летнюю девочку, которая провалилась под лед. Происшествие произошло днем 3 ноября на Старом городском пруду, в тот день мальчик и его 9-летний приятель Саша гуляли и услышали крики о помощи. Дети увидели, что рядом с берегом тонет девочка. Рядом с ней на четвереньках стояла ее подруга.

- Саша побежал звать на помощь взрослых, а Дима, рискуя своей жизнью, кинулся на помощь тонущей девочке. Вторая девочка самостоятельно выбралась на берег, передвигаясь на четвереньках, - рассказывают обстоятельства случившегося в МЧС.

Добравшись до девочки, Дима подал ей руку и стал вытаскивать из воды. Но лёд не выдержал и мальчик тоже провалился под лед. Однако Дима не растерялся и, ухватившись за кромку льда, создал опору для девочки, которая облокотилась на него, выбралась на лёд и вылезла из воды. После этого сам Дима, расставив локти, пытался выбраться из пруда, но лед проламывался вновь и вновь. Выбраться из воды мальчику удалось только с третьей попытки.

Восьмиклассник Дима Апресов и третьеклассник Саша Чирков учатся в местной школе №16. Об этой истории так никто бы и не узнал, если бы не родители спасенной девочки, которые обратились в школу с просьбой найти героев. За этот храбрый поступок Дима будет представлен к награде МЧС России.