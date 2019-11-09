Под Екатеринбургом пассажиры попадают в электричку при помощи стула

Житель уральского города Кушва пожаловался на то, что пассажирам электропоездов приходится забираться в электропоезда при помощи старого стула. Дело в том, что на станции «Гороблагодатская», которая находится в черте города, нет перрона на второй и третьей платформах, поэтому на ступени вагона могут забраться далеко не все.

На видео, которые снял местный житель, видно, как пожилые женщины вскарабкиваются на ступени при помощи стула. Им помогают другие пассажиры, а также работница состава.

Посадка на станции Гороблагодарская в Кушве с помощью стула.Видео: Валерий Ардаков/

- Это не первый путь, это третья платформа, то есть ее отсутствие, - рассказала «Комсомолке» местная жительница Анастасия.

Ранее на качество перрона жаловались жители соседнего поселка Баранчинский, который расположен в 7 километрах от Кушвы. Здесь после многочисленных требований местных жителей на переезде организовали станцию «о.п. 327 километр», правда длины перрона хватает только на три вагона из четырех. Также здесь не было посадки в сторону Нижнего Тагила.

Недавно перрон обновили, организовав посадку в сторону города.

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