Как бороться с агрессией в современном мире: советы от психолога Анны Кирьяновой

Мир стал более цивилизованным, но не стал менее агрессивным. Человека не исправить: часть выступает в роли агрессоров, часть – в роли жертв. Часть агрессии ушла в интернет. Как с ней бороться – в эфире радио «Комсомольская правда – Екатеринбург» рассказывает психолог, философ и писатель из Екатеринбурга Анна Кирьянова.

УГЛИ ТЛЕЮТ – БУДЕТ ПОЖАР

«Когда делали раскопки в Москве, то выяснилось, что большинство москвичей 13-14 веков имели следы тяжелых черепно-мозговых травм. Это говорит о том, что уровень агрессии был очень высоким, причем уровень физической агрессии. В 19 столетии пощечина от дамы считалась совершенно естественным явлением, били детей – это тоже агрессия».

«Сегодня стало больше пассивно-агрессивного поведения. Мы видим изменение формы проявления агрессии. Прямой агрессии, может быть, стало меньше, люди перестали ходить друг на друга врукопашную. Но с другой стороны, есть ощущение, что тлеют угли и любой порыв ветра может спровоцировать пожар».

Часто агрессии подвергаются детиФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ПОКОЛЕНИЕ НЕЖЕНОК

«Пассивно-агрессивное поведение мы видим в комментариях в соцсетях. Человек проявляет агрессию так, чтобы самому остаться в безопасности и не получить наказание за свои действия».

Сейчас воспитано «поколение неженок», как говорят западные психологи, или «поколение снежинок». Недавно подвергли жесткой критике мнение одного психолога, который раскрыл эту тему и заявил, что все кругом такие добрые и чувствительные, что, например, в некоторых университетах США запретили аплодировать на массовых мероприятиях, чтобы не пугать студентов. Также там запретили говорить на неприятные темы, которые могут спровоцировать депрессию у учащихся».

«Эти же неженки в США подали в суд на профессора и лишили его работы за то, что на своей лекции он сказал, что человек должен защищаться. В общем-то, он сказал правильную банальную вещь, но они не желали это слушать».

ОБВИНЕНИЕ ЖЕРТВЫ = ОПРАВДАНИЕ АГРЕССОРА

«Часто бывает, что человек берет и просто так говорит гадость. Когда спрашиваешь его: зачем ты так поступил? Тебе отвечают: «духовно-нравственный человек не обижается. И почему же это гадость: вы мое мнение назвали гадостью? Вижу, что вы уже перевернули мои слова, обвинили в том, что на вас напали. Вот вы какая?». Человек становится безоружным, ему сложно защищаться. То есть агрессор демонстрирует свою чувствительность, а если вы прекратите общаться с ним, то он может закатить такую истерику».

Гость в студии, Екатеринбург, 05.11. 00:00 00:00

Сегодня в других странах много исков от людей, которых заблокировали в социальных сетях. Они или писали не то, что дозволено, или просто надоедали. Их за это заблокировали, они подали в суд, потребовали компенсацию за свои страдания. Но ведь никому не приходит блокировать людей в соцсетях просто так. За этим всегда стоит какая-то ситуация. Такие иски в суд лишают нормальных людей права на защиту и дистанцирование от агрессора. Получается, что открытая агрессия не так опасна, как пассивная».

ВЕЧНЫЙ БАН

«В любой ситуации защитное поведение агрессией не считается, если оно соответствует уровню угрозы. В социальных сетях есть кнопка блокировки. И человек имеет полное право написать в комментариях то, что он считает нужным. Либо нажать кнопку блокировки, либо удалить комментарий. Наиболее разумный шаг в данной ситуации – выйти из контакта с агрессором».

«Но вот этот уход от общения вам же потом поставят в вину. Агрессоры – хитрые люди, они моментально разворачивают ситуацию так, что виноватой оказывается жертва. Феномен обвинения жертвы мы наблюдаем постоянно. Как-то мудрец Сенека написал: обвинение жертвы – это оправдание агрессора».

Анна КирьяноваФото: Павел Кислицын

«Существует также ментальная агрессия. Чувствительный человек отлично чувствует недоброжелательное отношение к себе. Человек может слова ни сказать, ни делать двойных посланий, не совершать никаких агрессивных действий, но мы отлично чувствуем атмосферу сгущенного зла, которая от этого человека исходит. Так один мальчик, например, перестал ходить в школу. Он не мог внятно объяснить, что происходит, он начал болеть. А оказалось, что к нему плохо относилась учительница».

«Чувствительные люди, когда пытаются рассказать о своей ситуации, часто оказываются непонятыми. А потом это проявляется в каких-то негативных ситуациях, например, приводит к болезни, иногда даже смерти. Потому что организм находится в постоянном напряжении, мы тратим на это огромное количество энергии. В интернете нужно таких людей блокировать».

ВЫ НЕ ТЕРМИНАТОР

«Что делать в жизни в такой ситуации? Первое: не нужно изображать из себя «железного дровосека» и «Терминатора», говоря, что вы ничего не чувствуете, не переживаете. Так не бывает. Вы живой человек, вас ранят, вам причиняют боль. Не обманывайте себя. Это приведет к еще более сильному взрыву, который просто откладывается на потом. Если вы сдержитесь на работе, то выплеснете негатив на близких людей дома. Далее – начинайте защищаться в возможных рамках».

«Вот пример: одной девушке звонила мать и начинала ее унижать. Она в этот момент клала трубку. Когда общение было нормальным – она поддерживала разговор. Постепенно мать начала понимать, что во время ее злости с ней просто не будут общаться».