2019-11-01T17:22:40+03:00
Здоровье

Как родители могут помочь ребенку, у которого режутся зубки?

Рассказываем, сколько времени занимает прорезывание каждого зуба и как отличить симптомы прорезывания зубов от ОРИ
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Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистомИмеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом
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Прорезывание молочных зубов – физиологический процесс, который не вызывает отклонений в состоянии здоровья малышей. Однако опубликованный в 2016 г. мета-анализ показал, что у 70,5% детей от 6 до 36 месяцев в период прорезывания возникают патологические симптомы – раздражительность, повышение температуры тела, капризность, снижение аппетита, – которые могут наблюдаться и в дебюте острой респираторной инфекции (ОРИ), и различить эти два состояния бывает затруднительно. «Синдром прорезывания зубов» - это диагноз исключения, и даже опытные педиатры ставят его крайне редко, когда исключены все другие возможные причины недомогания. Родители самостоятельно не смогут различить синдром прорезывания от ОРИ, поэтому ребенка следует показать врачу.

Более 60% педиатров отмечают, что синдром прорезывания часто сочетается с проявлениями ОРИ. И это не удивительно, т.к. в этот же период (от 5-7 месяцев до 2,5-3 лет) ребенок начинает общаться со сверстниками, родными, животными, вирусами, бактериями. Он активно познает новый мир, социализируется, а его иммунная система только учится распознавать «свой-чужой», что способствует созреванию адаптивного иммунитета.

Врачи Кливлендского университета в течение 7 месяцев наблюдали 125 малышей от 4 месяцев до 1 года, у которых ежедневно фиксировали тимпаническую температуру и отмечали появление одного или нескольких из 18 симптомов, характерных для дентации. Им удалось выделить «8-дневное окно» дентации (4 дня до, в день прорезывания и 3 дня после прорезывания зуба), что помогает врачу и родителям ориентироваться по продолжительности терапии.

Родители могут помочь ребенку в этот сложный жизненный период:

- более частое прикладывание ребенка к груди, что успокаивает и повышает сопротивляемость к инфекциям;

- при зуде десен – прорезыватели (грызунки), охлажденные продукты (йогурт, фруктовое/овощное пюре, ниблеры) – при соприкосновении с десной холодные продукты успокаивают боль и уменьшают воспаление;

- легкий массаж десен 2-3 раза в день (обернуть указательный палец марлевым тампоном, смоченным в холодной воде, и осторожно помассировать десны);

- обеспечить бережный уход за кожей вокруг рта.

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Чего не следует делать в период дентации:

- отлучать ребенка от груди;

- менять график кормлений;

- вводить новые виды прикорма.

При необходимости следует использовать лекарственные средства. Выбрать препарат для конкретного ребенка должен помочь врач, объясняя пути воздействия того или иного лекарственного средства, и его возможные побочные эффекты. Одним из препаратов, облегчающего проявления синдрома прорезывания зубов, является препарат «Дантинорм Бэби». Обезболивающие гели, которые обладают кратковременным эффектом, могут вызывать у маленьких детей тяжелую интоксикацию организма при чрезмерном применении. Действие препарата «Дантинорм Бэби» наступает в среднем через 10 минут и длится в среднем до 8 часов, что при приеме 3 раза в сутки обеспечивает защиту малыша от симптомов прорезывания зубов 24 часа в сутки. За многие годы применения «Дантинорм Бэби» во всем мире не было зарегистрировано ни одного случая передозировки препарата и не поступало информации о случаях возникновения побочных эффектов, связанных с его приемом.

Прорезывание молочных зубов начинается в 4-7 месяцев и длится до 2,5-3 лет, поэтому симптомы болезненной дентации могут повторяться «в несколько заходов». Причем самый тяжелый период для младенцев и их родителей – это прорезывание первых зубов, а далее все участники событий относятся к дентации более терпимо. Замечено, что родители первенцев чаще испытывают стресс, чем те, у которых уже имеется опыт сопереживания этого процесса.

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