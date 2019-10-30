В Екатеринбурге отца, пытавшегося спасти 4-летнюю дочь от извращенца, приговорили к 15 годам колонии

Екатеринбуржец Антон (все имена героев изменены. Ред.) познакомился со своей женой Аленой в 2012 году. Женились, родили дочку. А через три года она заявила мужу, что хочет разнообразия в сексуальной жизни. Женщина познакомилась по Интернету с гуру-БДСМ по имени Сергей, известным в особых кругах под ником Армада. Алене настолько понравились его учения, что от мужа она ушла к этому самому Сергею. А дочку забрала с собой.

Чтобы спасти ребенка, Антон выкрал ее из детского садика вместе со своей новой женой. А после попал под целый ряд уголовных статей. Накануне в Чкаловском районном суде им вынесли приговор. Мужчина получил 15 лет колонии строго режима, а его супруге дали 14 лет общего.

СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ НА ФОНЕ БДСМ СЕССИЙ

- Алене было 28 лет, когда она ушла к Сергею. Я ее тогда сразу предупредил, чтобы этот извращенец ни на шаг не приближался к моему ребенку, - рассказывает Антон "КП"-Екатеринбург.

Антон съехал из квартиры жены. А в 2016 году встретил женщину по имени Светлана, на которой в итоге женился. Антон переехал жить в квартиру к Светлане. Его дочка Настя, которой на тот момент было меньше четырех лет, регулярно приходила в гости к отцу и его новой жене. Дальше, по словам Антона и Светланы, девочка начала рассказывать странные вещи.

Например, что «дядя Сережа» иногда остается с девочкой наедине. И иногда играет с ней в «пиратов». Из рассказов девочки отец ребенка и его новая жена стали делать выводы, что ребенок подвергается насилию, в том числе сексуальному.

Правда, мама ребенка Алена все эти обвинения отрицала и говорила Антону, что это всего лишь разыгравшееся воображение девочки.

Супруги записывали на видео рассказы девочки. Позже в этих роликах найдут признаки порнографии с участием малолетней. Фото: скриншот видео

Когда Алена с Сергеем уехали на отдых за границу, Настю мама оставила бывшему мужу. Тогда же он заметил на теле дочки синяки и ссадины, а также странные следы на руках и ногах ребенка.

— У меня тогда не было стопроцентной уверенности. Мы же даже не могли такое себе представить и не обращали на это внимания. То говорили, что она в садике ударилась, то комары покусали, - объяснял отец ребенка, почему сразу не пошел в правоохранительные органы с заявлением.

Мама девочки в ответ на расспросы отца винила во всем детсад — якобы все травмы ребенка были оттуда.

СЛЕДОВАТЕЛИ ЗАВЕЛИ НА «ДЯДЮ СЕРЕЖУ» ДЕЛО

В конце 2016 года Антон написал заявление в отдел полиции № 5 Екатеринбурга. В заявлении он обвинил сожителя своей бывшей жены в побоях и сексуальном насилии над девочкой.

Полицейские передали дело в следственный отдел СУ СКР по Ленинскому району Екатеринбурга. Следователи возбудили против Сергея уголовное дело и взяли с него подписку о невыезде.

Настя по-прежнему жила со своей мамой. Когда дочка приходила в гости к отцу, то Антон и Светлана начали записывать ее на видео. Они просили ее рассказать, в какие игры с ней играл «дядя Сережа» и где в этот момент находилась Алена.

А два года назад Антон решил, что пора действовать. Он приехал к детскому саду, чтобы выкрасть свою дочь. В этот момент на его пути появилась экс-супруга. Тогда Антон брызнул Алене в лицо газовым баллончиком.

Тем временем дело против Сергея прекратили из-за отсутствия состава преступления. Зато дело завели на Антона и Светлану. К тому моменту этим делом начало заниматься 4-е следственное управление с дислокацией в Екатеринбурге.

Процесс длился больше года и проходил в закрытом режимеФото: Алексей БУЛАТОВ

АНТОНА И СВЕТЛАНУ ПРИЗНАЛИ ВИНОВНЫМИ ПО ЦЕЛОМУ РЯДУ СТАТЕЙ

Следователи посчитали, что видео, которые супруги записывали с Настей, нанесли девочке психологический вред. При этом доказательств вины Сергея-Армады они не нашли.

Против супругов возбудили дела сразу по нескольким статьям, среди которых: похищение человека, совершенное с применением насилия, насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, незаконные изготовление и оборот порнографических материалов.

Это дело рассматривалось в Чкаловском районном суде больше года. Прения, где выступали Сергей и Светлана, заняли несколько месяцев.

- Мы все обвинения «разбили» сами. Адвокаты попросили нас оправдать и вернуть дело на дорасследование, - говорила Светлана накануне приговора корреспонденту «Комсомолки». - Мы закончили выступать в судебном заседании, сказали все, что планировали. Мы сдали тексты наших прений на 1000 страниц.

Чкаловский районный суд посчитал супругов виновными в предъявленных обвинениях. После приговора их арестовали в зале суда.

Как рассказала «Комсомолке» сын Светланы, они собираются обжаловать этот приговор в Свердловском областном суде.

Настя продолжает жить со своей мамой.