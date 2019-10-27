2019-10-27T13:19:41+03:00
Происшествия

Бензовоз превратил легковушку в груду металла на трассе под Екатеринбургом: есть пострадавшие

Водитель Toyota с травмами попал в больницу
Юлия СТАЛИНА
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Фото: УГИБДД по Свердловской областиФото: УГИБДД по Свердловской области
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Жуткая авария произошла в воскресенье утром, 27 октября, под Екатеринбургом. На Березовском тракте бензовоз столкнулся с Toyota Sienna. Грузовик превратил лекговушку в груду металла.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Как рассказали в областном отделении ГИБДД, бензовоз выезжал с заправки, водитель пытался совершить левый левый разворот на регулируемом перекрестке на зеленый сигнал светофора. В это время вылетела Toyota, которая двигалась по Берёзовскому тракту со стороны Екатеринбурга в сторону Берёзовского.

- В результате столкновения пострадал водитель Toyota, 39-летний житель Берёзовского, он доставлен в травматологическое отделение ЦГБ Берёзовского с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, компрессионный перелом позвоночника, множественные ссадины, — рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

По предварительным данным, бензовоз разворачивался и не убедился в том, что дорога пустая. В это время в попутном направлении двигалась Toyota. Бензовоз в момент аварии был пустым.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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