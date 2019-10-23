Как это работает: советы от женщины-предпринимателя с Урала

В России заниматься бизнесом непросто. Многие считают, что особенно тяжело приходится в этом деле женщинам. Предприниматель из Екатеринбурга, член Уральской торгово-промышленной палаты Ирина Тараканова рассказала на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» о том, какого это быть женщиной-предпринимателем на Урале и дала советы тем, кто намерен вступить на этот путь.

Приводим основные тезисы. Полная версия на странице радио «Комсомольская правда-Екатеринбург».

«Саморазвитие в бизнесе – это не посещение тренингов. Это когда все задачи в деле решаешь своими силами».

«Свой бизнес – это не только источник дохода, это творчество. Это не легко и не трудно, этим просто нужно жить, когда встал на путь предпринимательства».

Ирина Тараканова раздает советыФото: Павел Кислицын

«Главные качества в бизнесе – ответственность и большой багаж знаний, способность постоянно учиться новому».

«Я бы вообще отказалась от государственных тенденров. Там стоимость контрактов очень низкая, часто – ниже себестоимости работ и оборудования. Поэтому там поставить нормальный продукт нереально. Мы с одной стороны говорим о безопасности граждан, а с другой – делаем все, чтобы в итоге было хуже. Поэтому тендеры – не моя история».

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«Если чувствуете, что у вас получится – идите. Только для начала создайте бизнес-план на бумаге, просчитайте конкурентное окружение. Сегодня важна не столько цена продукта, сколько его уникальность».